Смотреть в корень

Чем была хороша советская стоматология, стал ли лучше наш народ заботиться о зубах в последние десятилетия, зависит ли эффективность зубной пасты от цены – об этом и не только корреспонденту «УЦ» рассказала Наталья Лунева, врач кропивницкой стоматологической клиники «Больница Святого Луки». Поводом к разговору стал Международный день стоматолога, который отмечается 9 февраля.

– Знаю, больше тридцати лет лечите зубы. Какого вы мнения о советской стоматологии?

– Она была бесплатной.

– Вот и все преимущество?

– Да.

– А еще лечение зубов было очень болезненным. Когда пациентам стало легче?

– В конце восьмидесятых. Мы начали использовать анестезию и удаляя зубы, и леча. А раньше без анестезии обрабатывали зубы под «коронки». Сейчас без анестезии – никак.

– Стоматология стремительно развивается. Расскажите о каком-нибудь новейшем методе.

– Только что проводила плазмотерапию десен. Из вены пациента берется кровь. Далее с помощью центрифуги отделяются эритроциты и плазма. Плазма вводится в десну. Это снимает воспаление, уменьшает подвижность зубов и кровоточивость десен.

– У вас как у стоматолога есть суеверия?

– Не люблю, когда пациент, сев в кресло, начинает вспоминать, как когда-то ему другой стоматолог в течение часа зуб удалял. Не надо мне под руку такое рассказывать.

– Люди в последнее время лучше заботятся о зубах?

– Разве что единицы.

– Не чистят?

– Пожилые лучше ухаживают за полостью рта, чем молодые. У девушек, у ребят такие десны страшные бывают, такие налеты…

– Случаются старые люди, у которых почти все зубы сохранились?

– Да. Была пациентка сорок первого года рождения, а у нее – все зубы, только стерлись так, что пульпы (зубные нервы. – Ред.) – близко к поверхности, раздражаются от горячего и холодного. Лечить женщина не захотела, пришлось удалить.

– С какими проблемами чаще всего обращаются?

– Воспаление пульпы. Больные десны. Еще хотят отбелить зубы. Или выпрямить, когда кривенькие.

– Есть такие, что боятся?

– Каждый третий. Даем успокоительное.

– А ведь есть терпеливые очень!

– Была девушка, которая две недели терпела. Пришла сюда уже с флегмоной (гнойный воспалительный процесс. – Ред.) нижней челюсти.

– Чем объяснить такое поведение?

– Страхом. Может, безденежьем. И безответственным отношением к себе.

– Когда видите человека впервые – обращаете внимание на зубы?

– Да. А по тому, как человек дышит, сделаю заключение, что у него болит – десны, печень или кишечник. Или зубы не чистит.

– Дорогие зубные пасты всегда эффективны?

– Не обязательно.

– Может, порошком лучше пользоваться?

– В порошке очень грубые абразивные частицы. Порошок можно использовать раз в неделю, с пастой. Советуем пасту Meridol. Она и антибактериальная, и снимает налет.