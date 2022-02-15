Pandora papers не горят: кто на них погорит в Украине

Новая порция обличительных Pandora papers бросает тень на тех, кто в Украине у власти. И еще ни один из них не опроверг эти данные. Так заявления президента США Байдена о «непреодолимом украинском “схематозе”» получили новое звучание.

Pandora papers говорят и, может, не врут, что в собственности самого главного из слуг народа продолжает оставаться четверть офшорной компании на Виргинских островах Maltex Multicapital Corp.

Если вспомните, то на выборах Зеленский заявлял, что подарил свою долю Сергею Шефиру. Из обнародованных Pandora papers стало известно, что Зеленские продолжают владеть своей частью.

И что интересно – ни Владимир Зеленский, ни его супруга не декларировали эти доходы ни в 2020, ни в 2021 году. Неужели утаили их от народа, которому служат?

Сейчас доподлинно известно, что в Лондоне Maltex Multicapital Corp. управляет тремя квартирами, владельцем двух из которых значится известный в Украине господин Шефир, а третьей – сценарист 95 квартала Яковлев. И все с теми квартирами как-то туристически-лубочно: одна из них находится у самого парламента, другая – возле музея Шерлока Холмса. То есть там, где настоящая лондонская публика никогда бы не поселилась. Это как приехать в Киев и купить квартиру в центре Крещатика, где настоящие киевляне не живут ни при каких условиях.

И продолжим сказку из Pandora papers. Там есть информация о переводе 41 млн долларов от компании Коломойского на офшорную компанию 95 квартала Maltex Multicapital Corp. в 2012 году. Но в документах фигурирует еще одна офшорная компания – Candlewood Investments Limited, владельцами которой являются Коломойский и персонажи из 95 квартала. То есть история о том, сколь далек Коломойский от квартальского народа, начинает вызывать сомнения. Причем с первой цифры.

Но это объясняет, почему монобольшинство так странно боролось с офшорами. 16 января 2020 года она одобрила якобы антиофшорный закон №1210 (466). По нему все владельцы иностранных компаний должны были отчитываться в налоговой о контролируемых ими компаниях, декларировать прибыль и уплачивать с нее 18% НДФЛ.

Информация о таких компаниях должна приходить от других стран в порядке автоматического обмена. Но процесс совсем не пошел, так как протокол такого обмена с января 2020 года до сих пор так и не был разработан. Даже сам закон 1210 г. Зеленский подписал только через четыре месяца после парламентского голосования.

Откуда такая неторопливость, опять-таки, отвечают зловещие papers. Они говорят (и снова, может, не врут), что кипрский зе-офшор является владельцем итальянской фирмы, на которую записана 15-комнатная вилла в Италии. Офшор на острове Джерси является формальным владельцем квартиры в Лондоне. А еще есть офшор в Белизе…

Поэтому усматривается большая вероятность, что именно из-за этих финансовых papers 14 июля 2020 года монобольшинство приняло закон №2524 (786), который переносит старт антиофшорного законодательства на 2022 год.

К тому же закон освобождает от налогообложения НДФЛ (18%) доходы, полученные от ликвидации офшоров до конца 2021 года. Чем это не налоговая амнистия выведенных за последние 30 лет $150 млрд капиталов? Из-за этого закона местные бюджеты в Украине, питающиеся доходами от НДФЛ, недополучили более $10 млрд.

Завершится ли в 2022 году эра офшоров, как это анонсируют власти? Надежда есть, но очень призрачная. Ведь, согласно закону, можно и дальше владеть офшорными компаниями и не платить в бюджет Украины ни копейки, если резидент Украины является владельцем компании с долей до 50%; если резидент Украины практически не контролирует компанию; если общий совокупный доход всех контролируемых иностранных компаний не превышает €2 млн в год; если компания публична и ее акции находятся в обращении на фондовых биржах.

И компания Maltex Multicapital Corp., о которой мы говорили выше, подпадает под это, ведь ее доля меньше 50%.

Вот и выходит, что во власть на велосипеде приехали люди крепкие, креативные и состоятельные. И хотелось бы за них порадоваться, но некогда: мы по всей стране каждый день снимаемся в новом сезоне «Слуги народа». Нам некогда отвлекаться.

Янина Соколовская.