Без Тараса – ніяк!

У зв’язку з воєнним станом масові зібрання в Україні не проводяться, але як можна в день народження Тараса Шевченка обійтися без його пророчого й пекучого слова, без квітів до підніжжя пам’ятнику?

Колишній начальник управління культури обласного центру та незмінний Мартин Боруля Покровського ярмарку на «АгроЕкспо» Микола Барабуля вирішив провести Шевченківські читання 9 березня на традиційному місці проведення патріотичних заходів, тобто біля пам’ятника Тарасу Григоровичу в Кропивницькому: «Мені хочеться в день народження Шевченка, нашого пророка, людини, яка завжди закликала до боротьби, до волі, прочитати людям його вірші. Так вийшло, що зараз ми знову виборюємо свою свободу, і я не маю права не згадати великого лідера, нашого Прометея. Хочеться йому вклонитися та його віршами підтримати всіх, хто б’ється зараз за Україну, і тих, хто прийшов сьогодні до пам’ятника. Його вірші дають надію, що ми переможемо».

Мабуть, нікого в Україні та й взагалі в світі не залишило байдужим фото обстріляного російськими загарбниками, але не зломленого пам’ятника Тарасу Шевченку біля зруйнованої вщент багатоповерхівки в одному з міст Київщини. Це фото трагічне й пророче, символічне та надихаюче водночас, адже Тарас не впав навіть під «Смерчами» і «Градами» – вистоїть і Україна!