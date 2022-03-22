«Оселя» зберігає затишок

Будинок для батьків «Затишна оселя», що в Аджамці, на місці, не евакуювався, персонал зберігає спокій та продовжує турбуватися про стареньких, яких там зараз шістнадцять.

Про війну вони дізналися з телевізійних новин. Ті, що все розуміють, збентежилися, злякалися, і тоді адміністрація прийняла рішення обме­жити перегляд телевізора – вмикають канали з нейтральними програмами. Заспокоїли своїх «вихованців» тим, що вже все владналося. Відволікають смаколиками, фруктовими салатами, морозивом, грою в лото, мирними бесідами.

– Вони ж як діти, – говорить Валерія Кривошапка, директор благодійного фонду «Затишна оселя». – Ми слідкуємо за їхнім фізичним і психічним станом. Тікати нам нікуди, ховатися ніде, тому важливо зберігати спокій, унеможливити паніку. І слідкувати за здоров’ям. Кілька днів тому всім зробили другу дозу вакцини від ковіду.

Спокійне середовище дозволило затишній родині відсвяткувати ювілей художника Володимира Остроухова. Майстру виповнилося 75. Ми привітали його, зателефонувавши, Володимир Іванович сказав, що працює над майбутньою черговою виставкою, що вже готові декілька робіт.

«Затишна оселя» потребує допомоги. Валерія Миколаївна розуміє, що пріоритетною сьогодні є допомога військовим, переселенцям, тому не наполягає на увазі. Але якщо у когось є змога допомогти грошима (терміново треба закупити машину дров) чи крупами, зробіть це. Карта Приват Валерії Кривошапки 5168 7456 0973 8239.