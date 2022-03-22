Пенсійний фонд обнадіює

Соціальні, і тим більше військові, катаклізми, такі, як нинішня війна РФ проти України, здатні зруйнувати цілі сектори економіки та соціальної інфраструктури, в тому числі програми соціального захисту, включно з виплатами, на яких тримається виживання значної частини населення, тобто пенсіонерів.

Який зараз стан з виплатами пенсій, ми поцікавилися в начальниці ГУ ПФУ в Кіровоградській області Наталії Сімонян:

– Якщо коротенько, то ми вже профінансували весь обсяг пенсійних виплат на березень, абсолютно весь. Ті, хто отримує через банківські установи, вже отримали на сьогодні (17 березня), мається на увазі через картки. У всякому разі, кошти зараховані всім. А на пошту ми профінансували всю суму повністю, те, що від нас залежить. Зараз поштарі розносять, на вчорашній ранок майже 95% рознесли від усієї суми, тобто залишилося трішки донести.

– А де діють пересувні поштові відділення, як там?

– Це питання пошти, на період воєнного часу в них логістика відпрацьована, тому в них свій механізм.

– Ви сказали, що пенсію нарахували за весь березень, тобто й тим, хто отримує пенсії після 20-х чисел?

– Усі, виплатний період за законодавством у нас з 4-го по 25-те. Ми почали фінансувати ще раніше, з 2 березня, тому виплатять набагато раніше 25 числа. Усе профінансовано повністю.

– Звідки гроші?

– Кошти Пенсійного фонду України й частково державного бюджету, з яких формується фонд.

– А що на тимчасово окупованих територіях, де йдуть бойові дії?

– Я не можу сказати, що там з виплатою пенсій, але, наскільки знаю, де вони можуть, поштарі частково розносять, де на 40, де на 30%. Але туди, де бойові дії, пошта не заходить.

– А як же тим людям, що…

– Пенсійний фонд фінансує виплату пенсій по всій території України, і якщо вони не доставлять з якихось причин, ці кошти повернуться до ПФ, і наступного місяця ми будемо цим людям виплачувати подвійну пенсію.

– Ми плавно перейшли до перспектив. А що буде в наступному місяці?

– Наступний місяць будемо фінансувати з 4 квітня, усе спокійно.

– Останнє запитання. У людей багато запитань, бо процес виходу на пенсію триває, як і життя. Що з обслуговуванням, куди звертатися?

– Усе залишилося, як і було, усі сервісні центри працюють у штатному режимі, можна приходити, подавати заяви, з 8 ранку до 17-ї. Усі території області в нас працюють у звичайному режимі.