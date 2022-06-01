«Місто в пелюшках». Всупереч війні

З 2009 року, коли вперше відбулася акція, ініційована нашою редакцією, ми не проводили її лише двічі. У 2017-му відміна була пов’язана з перейменуванням міста (після «Кіровограда в пелюшках» не хотілося одразу «одягати в пелюшки» Кропивницького). Двома роками раніше, у 2015-му, ми відмовилися від проведення заходу через війну на сході країни. Сьогодні війна повномасштабна. Попри це ми зібрали малечу.

Наша акція протягом 13-ти років трансформувалася, обростала традиціями. Містяни багато чого бачили: колективне фото, індивідуальні портрети, був випускний з «пелюшок», конкурс прикрашених візків і горщиків, нано-містер і нано-міс… Минулого року через коронавірусну пандемію ми не могли допустити скупчення народу, тому на Театральній площі «ловили» батьків з малюками, робили фото та вручали подарунки.

Цього року без попереднього анонса ми все-таки провели безпрецедентний, неполітичний захід. Акцент робили на дітях переселенців, народжених у нашому місті. Але поза увагою не залишився ніхто з тих, хто прийшов у сквер до пам’ятника першому трамваю. З Днем захисту дітей, дорогі маленькі українці! Ви сьогодні як ніколи потребуєте захисту, і дата 1 червня набула повного сенсу.

Детальний звіт та фотогалерея – у наступному номері.