Герої з Інгульського

Як багатодітний батько Валерій мав законне право спостерігати за війною через телевізор. Але він у перші дні широкомасштабної агресії добровільно звернувся у військкомат з проханням мобілізувати. Потрапив у підрозділ, де воювали старший син Павло та ще двоє односельців.

2 червня Валерій Ковальчук загинув, виконуючи бойове завдання в Барвінківському районі Харківської області. Поховали героя в рідному Інгульському, яке підпорядковується Устинівській селищній раді. 24 серпня йому виповнилося б усього 43 роки.

– Був відповідальний, хазяйновитий. І добродушний, – розповіла інгульський староста Тетяна Федунець. – Працював у місцевій установі покарань. Залишилися без батька шестеро дітей. Найменший, Владик, восени піде в перший клас.

Також староста згадала, що в березні у війні з Росією загинув Сергій Алхімов, теж житель Інгульського.