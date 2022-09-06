«Раз у три дні телефоную мамі: “Усе нормально…”»

Владислав – контрактник, служить з 2018 року. Уже має бойовий досвід. А його батько, в минулому – боєць міліцейського спецпідрозділу, записався у ЗСУ нещодавно, зараз проходить підготовку.

– Уявляю стан твоєї матері, – кажу Владиславові, зустрівшись з ним на подвір’ї одного з медзакладів Кропивницького – він там зараз лікується.

– Вона сива. Коли я там, раз в три дні телефоную мамі: «Усе нормально…»

– А батькові як служиться? Йому ж, мабуть, близько п’ятдесяти?

– Запевняє, що задніх не пасе.

Владислав каже, що мріяв про військову службу, але батько наполіг: країні потрібні юристи. Послухався його. Вступив у коледж економіки і права. Навчатися подобалося. Й на канікулах байдиків не бив – працював і садівником, і слюсарем, й атракціоном завідував у дендропарку. Займався бейсболом. Спорт – це його стихія. Підтягувався на перекладині 20 разів. Вивчившись на юриста, попросився у ЗСУ. Взяли.

Прошу Владислава пригадати 24 лютого нинішнього року.

– Я вдома був, коли зателефонували з частини, сказали кодове слово. Швидко зібрався і – в частину… Ми до цього готувалися. Дата нападу була відома із ЗМІ. Вони тільки на кілька днів помилилися. Коли ми їхали [на фронт] і зупинялися на перекур, до нас сходилися люди, частували пиріжками. Хоча на службі годують нас добре.

– А як з амуніцією, з обладнанням?

– Амуніція є, але й купуємо за свої. В «пікселі», який видають, воювати тяжко. Купуємо шоломи. Потрібні дрони. Держава забезпечує ними, але їх забагато не буває. Іноді втрачаємо квадрокоптери через те, що противник застосовує «ребку», – Владислав має на увазі засоби радіоелектронної боротьби – РЕБ. – Коли ти на фронті, немає часу збирати кошти на потреби підрозділу. Інша справа – на лікуванні. Я в різних соцмережах опублікував оголошення про збір грошей на квадрокоптер, і за два тижні на рахунок надійшло більше 100 тисяч гривень. Переказували по тисячі, по дві, а одна людина – 60 тисяч гривень. Вона не називає себе. Припускаю, це хтось із друзів. Зібраного вистачить на DJI Mavic 3. Тим часом я опублікував оголошення про збір 225 тисяч гривень на позашляховик – таке авто необхідне для перевезення бійців. Переказувати гроші слід на карту Монобанку 5375411201491706.

– Бажаю якнайшвидше зібрати на авто. Одужуй! І повертайся з війни живий!