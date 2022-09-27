Заворушилися перед шабашем

Перед так званим референдумом в окупованому Мелітополі підозріло активізувалися комунальники – почали обходити житла. Про це «Україні-Центр» розповіла Ганна, яка кілька місяців тому евакуювалася в Кропивницький з Мелітополя.

Ганна зрідка телефонує друзям, які залишилися в Мелітополі, і таким чином дізнається про тамтешні новини. Востаннє спілкувалася з ними за кілька днів до псевдореферендуму,

– Комунальники тотально перевіряють лічильники. Раніш такого не було. І народ цих комунальників не знає. Окупанти набрали нових. Припускаю, справжня мета цих обходів – перевірити наявність жителів.

Про подробиці підготовки до псевдореферендуму, який затіяли окупанти, жителі окупованого міста воліють мовчати.

– Бояться говорити, писати про це навіть через вайбер. Кажуть тільки, що ходитимуть бригади зі скриньками. Так і кажуть: «бригади». Термін – з 1990-х.

Утім, за словами Ганни, серед її друзів і немає прихильників Росії.

– А що думає «вата», мені не цікаво.

Про життя в окупації. За словами Ганни, в Мелітополі залишилося менше половини жителів. Серед них – родини з дітьми шкільного віку. Частина дітей навчається дистанційно в школах, які перебралися в Запоріжжя. Інша частина – в школах, відкритих загарбниками.

– Дві вчительки, які навчали мою дочку, влаштувалися в школі, відкритій окупантами. Одна – яскраво виражена совкова особистість. Інша – «сіра мишка».

А як у Мелітополі з продовольством та іншими товарами першої необхідності?

– Росіяни повідкривали свої магазини у захоплених «АТБ», «Сільпо». Там є усе, що треба. Подбали про красиву картинку для телевізора. Але все – дуже дорого.

Звісно, загарбницька влада запроваджує на окупованих територіях свою валюту.

– Вони намагаються встановити курс: один рубль – одна гривня. Це нереальний курс. Насправді рубль вартує менше. Українська валюта в Мелітополі ходить, пенсіонери отримують соцвиплати. Але де отримати гроші готівкою? «Приватбанк» з Мелітополя пішов, «Ощадбанк» – теж. Залишається варіант: звернутися до валютчика. Валютчики беруть 10 відсотків.

За комунальні послуги Ганна платила в Мелітополь до середини літа.

– А коли окупанти змінили рахунки на свої, російські, – припинила.

Ганна ще телефонуватиме землякам.

– Можливо, після референдуму дізнаюся про якісь подробиці.