Вибираємо вібратор: основні різновиди «ідеальних коханців»

Використання секс-іграшок – можливість не лише отримати задоволення в сольній програмі, але й пікантний спосіб урізноманітнити інтимне життя пари. Сучасні жінки це добре розуміють, тому цікавляться асортиментом вібраторів та не проти вибрати такий прилад собі. Але більша частина зазвичай губиться: різноманіття «невтомних коханців» на ринку дуже велике. Різні за формою, кольором та функціями, вони викликають захоплення, а іноді й подив. Тому перед замовленням варто детально розібратися в асортименті та відмінностях пристроїв.

Основні різновиди

Насамперед вібратори для жінок класифікуються залежно від типу та можливостей використання. Виділити можна такі різновиди:

класичні. Ці моделі виготовлені з ПВХ, мають акуратну форму та компактний розмір, що полегшує їхнє зберігання. Характерною рисою є висока інтенсивність стимуляції, завдяки чому ці «коханці» швидко доставляють насолоду. Підійдуть для жінок, яким до вподоби пристрасні пестощі;

кліторальні. Ці моделі випускаються в різноманітному дизайні. Серед популярних моделей – віброяйце, вібратор на палець, міні (rabbit), який оснащений окремим «відростком» для стимуляції точки G;

реалістичні. Вони в точності повторюють чоловічі пеніси з усіма анатомічними подробицями: прожилками, голівкою тощо. Для досягнення ефекту натуральності їх виготовляють зі спеціального рідкого силікону, для дорожчих моделей використовують матеріал-аналог шкіри людини. Цей вібратор підходить для класичних інтимних забав, але якщо обрати модель із вакуумним тримачем, то його можна прикріпити в душі чи на дзеркало, що додасть пікантності в процес отримання задоволення;

анальні. Вони відрізняються компактним розміром, розраховані на стимуляцію ануса;

для трусиків. Це дуже мініатюрні моделі вібраторів, які завдяки компактному розміру можна носити разом зі спідньою білизною навіть протягом дня. Керувати режимами можна через застосунок на смартфоні чи за допомогою маленького пульта. Особливо пікантно використовувати такі вібратори, коли йому подає команди ваш партнер. Це буде ваша маленька, але дуже гаряча таємниця.

Ще можна знайти в продажу так звані «масажні голівки». Ці пристрої забезпечують подразливий масаж ерогенних зон. Використовувати їх можна як для прелюдії, так і з метою посилення відчуттів під час статевого акту.

Як обрати «ідеального коханця»

Скажемо відразу, що насолода не буває кожного разу однаковою, і різноманіття, яке забезпечують секс-іграшки, може не просто зробити інтимне життя приємнішим, але й здатне вивести його на якісніший та пристрасний рівень. Тому виділити якийсь один універсальний вібратор просто неможливо. Кожна модель по-своєму цікава. Краще мати в домашній колекції кілька приладів, аби в будь-який момент отримати ту чи іншу гамму відчуттів.

Проте порада все ж буде. Якщо ви новачок, то рекомендуємо починати з невеликих вібраторів класичного чи реалістичного типу, а вже потім знайомитися з іншими «витівниками» та «пустунчиками». Їх у продажу дуже багато, можна експериментувати як із розмірами, так і з набором функцій чи призначенням.