Заблокували аккаунт FAVBET: Чому це могло статись та як повернути доступ

Будь-яке легальне казино, в тому числі й FAVBET, працює за певними правилами. Частина з них – внутрішні правила казино, частина – вимоги законодавства, яких заклад має неухильно дотримуватись, щоб не втратити ліцензію. І саме порушення цих правил гравцем є найбільш частою причиною блокування аккаунту.

У цьому огляді розповідаємо про найбільш розповсюджені приводи блокування рахунків та дії у випадку, якщо ваш рахунок FAVBET таки заблокували.

Чому блокують рахунок

Бажання якнайшвидше зареєструватись і пройти верифікацію, на автоматі погодившись з усіма умовами казино, досить природне, але саме воно найчастіше за все призводить до втрати аккаунта. Серед найбільш частих причин блокування у FAVBET відзначають такі порушення:

Повторна реєстрація. Часто буває, що гравці забувають пароль для доступу в обліковий запис, та замість його відновлення вирішують просто зареєструватись повторно. На жаль, це заборонено правилами казино, а тому рахунки гравця (основний та дублікат) можуть бути заблоковані.

Що робити: Втрата паролю не є критичною. Для його відновлення достатньо клікнути на кнопку «Забули пароль?» на сторінці входу, і система відправить вам інструкції для відновлення паролю на ел. пошту або в смс. Якщо інструкції не приходять, треба звернутись у цілодобову підтримку, яка також доступна у вікні входу (іконка чату).

Підробка документів. Після реєстрації всі гравці FAVBET, що мають намір грати на гроші, повинні пройти процедуру верифікації, яка є обов’язковою відповідно до українського законодавства. Під час верифікації користувачі завантажують фото своїх документів для підтвердження особистості. Якщо документ належить іншій особі, або якщо буде встановлено факт його підробки (наприклад, якщо неповнолітній гравець спробує додати собі віку в паспорті), то рахунок буде заблоковано. Імовірно — назавжди.

Додавання платіжних засобів третіх осіб. На favbet.ua заборонено використовувати для поповнення рахунка та виведення коштів картки або інші платіжні засоби, які вам не належать. Навіть якщо це картка друзів або близьких родичів. Теж саме стосується й використання одного й того ж платіжного засобу на різних рахунках. Тобто спроба кількох людей грати з однією картки частіше за все закінчиться блокуванням усіх пов’язаних акаунтів.

Спроби шахрайства. Бувають різних видів, однак у будь-якому призводять до довічного блокування аккаунту. Якщо дії гравця мають ознаки злочинних (наприклад, крадіжка з рахунків інших гравців) або відмивання грошей, то казино не лише заблокує аккаунт, але й повідомить правоохоронні органи.

Більшість з цих причин, окрім відвертого шахрайства, є результатом незнання гравцями правил онлайн-казино. Тому кращий спосіб уникнути блокування — уважно прочитати усі умови онлайн-казино під час реєстрації.

Як повернути доступ до рахунку FAVBET

Блокування рахунка — не вирок. У більшості випадків, де гравець порушив правила казино випадково, служба підтримки FAVBET робить все можливе, щоб повернути користувача у гру. Тож якщо ви зіткнулись з блоком, ваші наступні кроки мають бути такими:

Зверніться до служби підтримки з питанням про причину блокування. Це можна зробити безпосередньо в онлайн-чаті з оператором, листом на support@favbet.ua

Дотримуйтесь рекомендацій, наданих службою підтримки. Іноді, якщо порушення незначне, аккаунт можуть розблокувати одразу після його виправлення. Однак іноді в казино можуть попросити гравц ів повторно відправити документ и або навіть організувати відеодзвінок з представниками компанії , щоб підтвердити дані користувачів платформи.

Як бачимо, основних причин блокування не так багато, та навіть вони — не примха казино, а спосіб убезпечити всіх гравців платформи від будь-яких маніпуляцій, а отже й вберегти їхні гроші. Тож головне правило — завжди читати правила перш ніж починати грати, а також вчасно звертатись до служби підтримки, якщо вважаєте, що ваш аккаунт було заблоковано помилково.