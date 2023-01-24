Українець Мухамед Алі

Багато хто його знає як Аркадія Аскєрі, у минулому – головного конструктора заводу «Гідросила». За паспортом він – Аскєрі Мухамед Алі син Нагії. «УЦ» писала про нього у 2020 році, а тепер з’явилася ще одна нагода зустрітися: нещодавно Аркадію Миколайовичу виповнилося 90 років.

Радо зустрів. Був охайно вдягнений, з медаллю, яку на ювілей подарували колеги по заводу. Святкував дев’яносторіччя вдома, куди прийшло чоловік тридцять тих, хто поважає, пишається дружбою.

Аркадій Миколайович вражає мудрістю. Каже, що 90 років – це подарунок долі, свій поважний вік сприймає двояко: «З одного боку, відчуваю себе дитиною. Коли до мене приходять люди, приділяють увагу – радію безмежно. З іншого боку, коли вимикають світло, лежу, згадую, що в житті робив, яких помилок припускався, з ким зустрічався, і доходжу висновку, що маю величезне багатство, яке ні за які гроші не купиш. На кожному етапі мого життя завжди зустрічалися люди, які мені допомагали. Їх мені Бог посилав».

Не оминули тему війни. Син Аркадія Миколайовича, який живе в Москві, брав участь в акції протесту проти війни, був затриманий. Онук кличе до себе в Європу, а наш ювіляр відмовляється: «Ні, нікуди з України не поїду». І пошкодував, що за сімдесят років, протягом яких живе в Україні, не вивчив українську мову.

Продовжує активно грати в шахи. Зізнається, що гра відволікає від болю у суглобах. А грає в інтернеті з представниками різних країн. Багато серед них росіян. Переважна більшість вірно розуміють те, що відбувається в нашій країні. Тих, хто дозволяє собі образливі вислови на адресу українців, категорично ставить на місце.

«Я дійшов висновку, що вже нічим не зможу допомогти країні, – сказав Аркадій Миколайович. – Єдине прохання: коли помру, на табличці напишіть ім’я, прізвище, дати народження та смерті, а під цими обов’язковими написами вкажіть “Я українець”».

Живіть, Аркадіє Миколайовичу! У вашому патріотизмі, вашій любові до України немає сумніву. Здоров’я та безлічі нових перемог у шахах!