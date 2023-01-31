Несподіваний злет екс-керівника ОДА

В Україні відкрилась професійна школа військового навчання управлінню БПЛА «Крилаті». Перший курс стартував 20 січня. Заняття проходитимуть у Києві та Полтаві. А згодом – у Львові, розповідає співзасновник школи Андрій Балонь. Це той самий Андрій Богданович Балонь, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації з 8 листопада 2019 по 27 червня 2020 року.

Як читачі, мабуть, пам’ятають, Балоня було звільнено після звинувачень у корупції. Розгляд справи, вірогідно, триває, але сам Балонь в коментарі «УЦ» сказав, що «я займаю позицію не коментувати хід справи». Свого часу у власному Телеграм-каналі він написав, що все це «змова місцевих князьків з продажними силовиками, які організували всю цю справу, щоб викинути мене зі своєї області».

Курс управління безпілотниками розробили для військовослужбовців, які вже мають досвід керування дронами, аби вони розвинули свої навички та опанували нових технологій. Заняття триватимуть 5 та 10 днів в залежності від поточних навичок курсантів. Головний акцент інструктори роблять на FPV-керування, це коли йде трансляція відео в режимі реального часу з камери дрону на монітор, окуляри або шолом пілота. Також у програмі курсу програмування борта на автономні місії, різні тактики пілотування та роботи в групі. Базове навчання проходитиме на симуляторах, потім курсанти перейдуть до льотної практики, а в кінці складатимуть іспит.

Заняття проводитимуть діючі пілоти з багаторічним досвідом застосування безпілотників в бойових умовах на різних ділянках фронту починаючи ще з 2014 року.

– Я від початку війни цим займаюсь. – розповів у коментарі «УЦ» Андрій Богданович. – Зібрав команду професіоналів. Створив кілька продуктів. Закономірно, що школа є обов’язковим елементом спроможної функції для цього роду діяльності.

Місією відкритих центрів Балонь називає не тільки отримання знання, а й обмін досвідом між пілотами, які беруть активну участь у бойових діях. Глобальна ж мета школи – створити пласт з сотні пілотів, які керують дронами різного рівня. На думку співзасновника школи, згодом такий підхід допоможе створити умови для контрнаступу та відвоювання окупованих територій.

«Як показує формування в теперішніх підрозділах різних родів військ окремих підрозділів для аеророзвідки і штурмового безпілотного спрямування, потреба у фахівцях буде постійно зростати. Тож поява шкіл, навчальна функція – це якраз безумовна необхідність і запорука того, що в нас буде масштабування цих фахівців», – розповідає Андрій Балонь про актуальність навчання з управління БПЛА.

Навчання у школі – тільки для військовослужбовців.