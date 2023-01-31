Професора – у кутузку

У хабарництві запідозрили Івана Литвина – директора приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», доктора юридичних наук, професора, інваліда третьої групи.

Якщо вірити повідомленню УСБ України в Кіровоградській області, ідеться про «вимагання у студента 20 000 гривень за переведення на заочну форму навчання та складання заліків». Також нібито «встановлено, що очільник інституту встановив певні такси на навчальні послуги. Так, за закриття сесії та зарахування на навчання він вимагав у студентів від 500 до 600 доларів США».

І от слідчий суддя Ленінського районного суду Кропивницького розглянув прокурорське клопотання про взяття Литвина під варту на 60 діб. Адвокат, яка захищає професора, стверджувала, що в такому запобіжному заході немає сенсу. Просила в крайньому разі застосувати нічний домашній арешт. Іван Іванович сказав, що підозра – необгрунтована, і тому він має залишатися на волі. Вказав, що місячний дохід його сім’ї – 40 тисяч гривень.

Зваживши на серйозність висунутої Литвину підозри, слідчий суддя дійшов висновку, що тримання його під вартою «не є надмірним та таким, що принижує його гідність». І задовольнив прокурорське клопотання. Але дав підозрюваному уникнути буцегарні – у разі внесення ним застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 214720 гривень.

Після того Івана Литвина бачили на волі. Отже, вніс заставу.