«Це звичайний інвестиційний проєкт у незвичайних обставинах»

Повідомлення про те, що «Гідросила ГРУП» запускає проєкт з будівництва нового заводу в Польщі, викликало великий інтерес та неоднозначну реакцію не лише в Кропивницькому. Питання, які виникли в нас, ми адресували одному з авторів проєкту, голові наглядової ради компанії Павлу Штутману.

– Отже, Павле Леонідовичу, що саме послужило поштовхом або тригером до ухвалення рішення про будівництво заводу в Польщі?

– Ситуація така: ми в 17-му році, розуміючи перспективу європейського ринку, відкрили компанію Hydrosila EU, і зараз вона присутня не лише на європейському ринку. Використовуючи її логістику, постачання нашої продукції відбувається й у більш далекі країни, наприклад, такі, як Сполучені Штати, Бразилія й інші.

І перш, ніж відкрити компанію Hydrosila EU, ми ретельно вивчили можливості європейських країн, передусім близьких нам за менталітетом, за рівнем витрат. Це Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія. В принципі, спочатку нас більше притягувала Чехія, але після ретельного вивчення ситуації ми вирішили, що це має бути Польща. Ну і вже тоді, у 17-му році, природно ми припускали можливість будівництва заводу. Навіть не Польща взагалі, а та частина Польщі, яка нам здається цікавішою, це в районі Вроцлава, який досить близький до індустріальних районів Німеччини, а вона, загалом, є в значній частині перспективною для нашої продукції.

Зазвичай можна по-різному заміряти привабливість ринку, і один з критеріїв – це чисельність населення. Євросоюз – це 450 мільйонів. Плюс 69 мільйонів – це Великобританія, і досить інтегрована в Євросоюз економіка Туреччини – 88 мільйонів населення. Тому ми за цей ринок.

– Зрозуміло, а скажіть, з якими новими для вас проблемами вам довелося зіткнутися в процесі запуску цього проєкту?

– З якими проблемами? Взагалі-то проблем не так багато. Передусім це переваги. Тобто на сьогодні, на мій погляд, Польща найбільш підготовлена до прийняття інвестицій з різних країн.

Це видно зі щорічного досить істотного зростання валового продукту країни. Польща притягує величезну кількість найрізноманітніших інвестицій. Це й логістичні інвестиції, там розміщені представництва багатьох відомих компаній, це й складальні виробництва провідних світових виробників побутової техніки. І все робиться професійно, без помпи, без якихось там перерізань стрічок. Якщо треба десь розмістити виробництво, відразу спрацьовує вся інфраструктура муніципалітету, тобто тобі можуть зробити декілька відмінних презентацій, де, в якій економічній зоні, яка близька до цього міста, можна розмістити виробництво, які переваги, скільки коштує квадратний метр, яка заробітна плата, який податок, які пільги.

Усе дуже по суті, професійно й відпрацьовано на сьогодні в Польщі з точки зору прийому іноземних, я припускаю, і вітчизняних інвестицій також. Відмінно розвинена інфраструктура логістична, автостради – вони притягують, вони немов би скорочують час перевезень вантажу на декілька годин, у тривалому проміжку часу це вже привабливо, і так далі.

Персонал. В університетах Польщі багато молодих людей вчиться на технічних, на інженерних спеціальностях. У Вроцлаві є знаменитий технічний університет.

А ще – нами не виявлені ніякі ознаки корупції, що досить важливо, тому що корупція знищує все й створює загрозу для всього, що її оточує. Принаймні, на нашому рівні ніхто навіть не натякнув на якийсь подарунок типу кулькової ручки, навіть смішно сказати…

– Як з робочими руками в Польщі?

– Оскільки зростання ВВП постійне, то робочих рук бракує. Це нормально. Навіть іноді при надлишку робочої сили в них бракує людей відповідної кваліфікації. Тобто, загалом усі підприємці скаржаться, що потрібно мати більше можливостей прийняти на роботу.

Багато поляків від’їжджає сьогодні в інші країни, такі, як Великобританія, Німеччина. Вони там заробляють, але, кажуть, потім повертаються назад. Це теж грунт для нестачі робочих рук.

Якщо ви підійдете до банку, наприклад, до банкомату, зняти гроші, то вам запропонують англійську, польську й українську мову, тобто ви можете вибрати українську мову як одну з мов скрізь. І якщо ви там прийдете до установи, то цілком нормально запитати: «Тут хтось говорить українською?» І завжди вам знайдуть людину, яка допоможе вам пояснитися. Хоч польська мова й досить проста. У першому наближенні вона здається незрозумілою, але коли розібратися, то на 50 відсотків вона стає зрозумілішою.

– Павле Леонідовичу, питання, яке хвилює багатьох: як позначиться запуск польського заводу на роботі нашої «Гідросили»?

– Ніяк не позначиться. Тобто «Гідросила» працює у своєму циклі. Сьогодні оберти «Гідросили» впали, зважаючи на ряд відомих обставин, наприклад, зараз основну частину матеріалів ми ввозимо з Євросоюзу, з Туреччини, з інших країн. Складна логістика. Ми розуміємо – нам бракує персоналу. Багато фахівців, тих, які є унікальними, на сьогодні покликані на військову службу. Війна, нічого не поробиш. І ще багато є обставин, серед яких і неповернення ПДВ з відсутністю перспективи відшкодування. Хоч це й грубе порушення законодавства.

Тобто це я до чого говорю? Потрібно дивитися на два різні проєкти, які існують досить автономно. Природно, що наше святе завдання – втримати «Гідросилу», пронести її через покоління, тому що не ми створювали цей завод. Наше завдання – це все і зберегти, і примножити. Ми живемо в реальних обставинах і розраховуємо, що будемо сильніші за ці обставини й зможемо зберегти нашу «Гідросилу». Ну а польський проєкт – це звичайний інвестиційний проєкт, який є перспективою для інвесторів, які приймають відповідні рішення. Хіба що обставини незвичайні…