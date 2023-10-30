Втретє в ту саму ріку

Новина так новина! У Кропивницькому призначили нового виконувача обов’язків директора льотної академії. Ним став Сергій Неділько. Начебто новина. Начебто очікувано. Якщо є сумніви (а ми такі мали) – запитання до головного героя.

– Сергію Миколайовичу, стверджують, що двічі не можна увійти в одну й ту саму ріку. Ви вкотре увійшли?

– Втретє.

– Це було несподівано? Чи ви очікували?

– Абсолютно несподівано. Мені запропонували повернутися до активного життя і роботи.

– Ви й до цього були при ділі, і ми про це писали. Як зараз буде?

– Я більше тридцяти років працював в льотній академії, тому спостерігав за подіями, бачив, як вона руйнується на очах. Тяжко було. Одним з найголовніших мотивів на користь того, що я погодився повернутися, було те, що розумію, як покращити ситуацію.

Рішення було нелегким, бо ситуація в закладі надскладна: велика заборгованість з комунальних платежів, заробітної плати. Певний колапс.

– Знайомі, які працюють у вашому закладі, скаржаться на заборгованість із зарплати. Начебто з лютого не все виплачено.

– Знаю. Розумію. Розбираюся. Зупинено практично всі види діяльності з надання послуг. Їх треба поновити. Є ще кілька можливостей заробляти. Працюватимемо в цьому напрямку.

– На цей раз ви очолюватиме заклад, який має негативний бекграунд: корупційні скандали. Як розгрібатимете?

– Я ще в першому випадку багатьох звільнив. Знаю, що було. Переконаний, що корупція і наш заклад – несумісні. Намагатимуся робити максимально все, щоб цього не було, щоб це не паплюжило академію.

– Одне з наших попередніх інтерв’ю з вами стосувалося собак, яких ви готуєте для розмінування територій. З вашою новою посадою це залишиться?

– Обов’язково! Це один з проєктів. Ми готуємо чотирилапих рятівників, і це один з проєктів академії. Працюємо, не зупиняємося, можливості розширюються. Є полігони, можливості, люди, собаки – нормальний ресурс.

А взагалі працюємо на Перемогу. Де можу бути корисним – там і працюю. Сьогодні льотна академія – працюватиму там. Чесно, відповідально, на користь громади, наближаючи Перемогу.