Ювілей Легенди

Кажуть, що після 80-ти кожен наступний рік – ювілейний. А після 90-та? Легенда української хореографії Анатолій Кривохижа в перший день грудня відзначив 98 років!

«Життя – це не обов’язок, а задоволення», – сказав Майстер в одному з інтерв’ю. Його життя – безкінечне творення, вдосконалення, воно наповнене різнобарв’ям руху й музики. За подаровану людству красу і гармонію Небеса віддячують йому довголіттям, прекрасною пам’яттю й світлим розумом.

Анатолій Михайлович не втратив почуття гумору, що не може не радувати близьких йому людей. В ньому зберігся стрижень Вчителя, який прагне якнайбільше власного досвіду передати учням, себто наступним поколінням. Маестро активно спілкується за допомогою інтернету. Час від часу людям, яким довіряє, надсилає листи, в яких викладені його думки, враження, спогади.

Такого листа отримали й ми. В ньому серед іншого Анатолій Михайлович зазначає: «Хочу нагадати життєву істину: все, що сприймалось геніальним у свій час, відповідало рівню нашого сприйняття того часу». Ну, не скажіть, Маестро! Дозвольте з вами не погодитися. Мільйони переглядів набирають відео з виступами вашого й нашого ансамблю «Ятрань». Це те, що не тільки нагадує, а сколихує, будоражить, надихає в будь-який час.

«Життя не стоїть на місці. Все живе в русі розвитку, відфільтровуючи краще як еталон для продовження набутого». А це безперечно. Живіть, Легендо!