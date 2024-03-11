Поговоримо про жіноче здоров’я

Багато років тема жіночого здоров‘я була табуйованою, про міжстатеві стосунки, інтимні питання не заведено було говорити. Але, на щастя, в останні роки ситуація змінюється, і ми вирішили поспілкуватись з лікарем-гінекологом – завідуючою жіночою консультацією Кіровоградської обласної лікарні Оксаною Слюсаренко.

– Оксано Олександрівно, які обстеження і як часто треба проходити жінці, щоб тримати під контро­лем власне здоров’я?

– До лікаря-гінеколога жінці бажано приходити раз на рік для профілактичного огляду. Відбувається огляд молочних залоз і на кріслі, взяття цитологічного мазочку й на флору. Після 40 років додається ще рекомендація пройти мамографію молочних залоз для виключення онкологічного процесу. Іноді жінка за якихось обставин може подовжити проміжок між обстеженнями, але ми рекомендуємо все ж таки раз на рік побувати у лікаря. Є також ультразвукові дослідження молочної залози, органів малого тазу, щитовидної залози, бо вона має великий вплив на жіноче здоров‘я. У складі нашої консультації є лікар-ендокринолог, і ми надаємо жінкам і таку послугу.

– З якими проблемами найчастіше до вас звертаються жінки? Що змінилось під час війни?

– Війна, звісно, внесла свої корективи в плані того, що жінки зараз переносять свою увагу на інші проблеми, які постають перед ними на даний момент, тобто менше уваги приділяють собі і своєму здоров‘ю. Більшість жінок звертаються зі скаргами на порушення менструального циклу. Зараз у нас в країні воєнний стан, це дуже стресовий період, який негативно впливає на жіноче здоров‘я й у порушенні циклу, погіршенні самопочуття, виникає гормональний дисбаланс – і все це, звісно, порушує менструальний цикл. Це лякає жінку, і вона звертається до нас.

– А які симптоми потребують негайно бігти до лікаря, а не думати: «Мені здалося, саме пройде?»

– Звісно, якщо жінка звернула увагу, наприклад, на такий симптом, як кров’янисті виділення, і вона впевнена, що це не менструація, або змінився характер її місячних, а в кожного він індивідуальний, то це є показанням до негайного звернення до лікаря. І інше – це наявність болей. Вони інколи бувають не різкі, ниючого характеру, періодичні – то більші, то менші, частіше мають прояви вночі, тобто вдень жінка почуває себе байдуже й заспокоюється, мовляв, у мене все добре, а ввечорі або вночі біль посилюється. У такому випадку ми теж просимо не затягувати, а прийти на прийом до лікаря і отримати рекомендації або дообстеження, або вже лікування і подальшої профілактики.

– Що ви можете розповісти про вірус папіломи?

– Вірус папіломи людини (ВПЛ) – на даний момент дуже розповсюджена проблема. Якщо раніше, коли я тільки починала працювати, були загальноприйняті рекомендації, що обстеження на ВПЛ мала проходити жінка після 30 років, тому що в неї вже є певний анамнез, статеве життя, під час якого вона мала ризик заразитися. Зараження відбувається саме через статевий контакт від чоловіків, які є носіями, а хворіють, на жаль, жінки. Чому? Тому що вірус має тропність – він дуже любить проживати в епітелії шийки матки. І він не тільки там проживає, а й перебудовує клітини шийки матки за рахунок свого впливу, тобто вони піддаються змінам, стають не зовсім повноцінними, втрачають здатність до захисту й дуже чутливі до інших інфекцій, які можуть паралельно з‘явитись у жінки, і призводять до таких захворювань, як дисплазія шийки матки та онкопроцеси. Таким жінкам рекомендували разом із мазком на типові клітини раз на п‘ять років здавати аналіз на вірус папіломи людини. Зараз, знову ж таки, у зв‘язку із воєнним часом, а ще й ковід був, який людей стримував, дещо змінилися умови, до нас звертаються дівчата більш молодого віку, і під час оглядів ми вже бачимо зміни на поверхні шийки матки, характерні для зараження ВПЛ. Окрім огляду, ми використовуємо додатково розчини для контрастного прояву саме цих змін, і за рахунок цього акушер-гінеколог під час звичайного огляду, навіть не маючи додаткового обладнання, бачить, що жінка потребує дообстеження.

Щодо вакцинації – на даний момент це єдині доказові препарати, які дійсно ефективні у боротьбі з ВПЛ. Але вони не лікують, а запобігають зараженню. На території України зареєстровані дві вакцини – Церварикс і Гардасил, від двох типів вірусу і від чотирьох. Ми рекомендуємо жінкам використовувати вакцину від чотирьох типів. За європейськими протоколами ця вакцинація робиться з 9 років, до початку статевого життя, і до 45 років. Ця вакцина діє на 4 найбільш агресивні віруси, які призводять до онкозахворювань. Дівчаток до 14 років вакцинують двічі, після 14 – тричі. На жаль, в графік обов’язкових щеплень вакцинація від вірусу папіломи людини не входить, бо вона коштовна. Тобто вона не обов‘язкова, але рекомендована. Дуже чекаємо, коли в нас буде зареєстрована вакцина від 9 типів, вона вже є в Європі – 9-валентний Гардасил. Там рекомендують навіть хлопчиків вакцинувати – також з 9 років, тому що аногенітальні кондиломи вражають і чоловіків.

– Давайте поговоримо про репродуктивне здоров’я жінки. Як треба дбати про нього, якщо планується народження дитини?

– Розпочинати треба ще з підлітків, розповідаючи їм, що їхнє репродуктивне здоров‘я закладається ще з підліткового віку. Це і контрацептивні засоби, які вони повинні обов‘язково використовувати, які саме засоби, щоб вони могли вибрати і розуміли, чому саме такий вибір потрібно зробити. Ми – доросла жіноча консультація, до нас здебільшого звертаються жінки 18+, і найчастіше ми призначаємо стандартний перелік обстежень. На етапі планування вагітності ми обов‘язково рекомендуємо прийом фолієвої кислоти в дозі 400 мікрограмів – як мінімум за 3 місяці до передбачуваного зачаття. Цей препарат профілактує вроджені вади плода, і доволі ефективно – від 70 до 90 відсотків ефективності. Ще одна рекомендація – це профілактичний огляд функцій щитовидної залози. У нашому регіоні є проблеми зі щитовидкою, зазвичай вона не болить, і людина не завжди може вчасно помітити зміни. Це також впливає на можливість зачаття і подальшої вагітності.

– Чи змінилась зараз кількість жінок, які вирішили народжувати? І чи впливає на вагітність стресова ситуація з постійними повітряними тривогами?

– Звісно, змінилась. Кількість вагітностей зменшилась, напевно, на третину. Ще з початку війни велика кількість жінок виїхали і за кордон, і в інші регіони України, і до нас жінки приїжджали, а потім рухались далі. І не завжди вони до кінця вагітності були в нас на обліку і народжували, на жаль. Перспектива невідома, постійний стрес, і це дуже впливає на стан вагітної. Для тих жінок, які залишились, зараз вагітність – це свідомий вибір. Іноді до нас звертаються жінки навіть із сьомою-восьмою вагітністю. Вони свідомо це планують і хочуть мати дитину. Тобто можемо сказати так: кількість зменшилась, але свідомість збільшилась.

– Які щоденні побутові звички можуть вплинути на жіноче здоров‘я?

– У нас велику роль відіграють реклама і маркетинг. Якщо говорити про жіноче здоров‘я, то більшість розрекламованих засобів для інтимної гігієни зовсім не потрібні. В організмі жінки, яка має відповідний нормі менструальний цикл і гормональний фон, гарно розвиваються і живуть лактобактерії, які повинні там проживати. Вони продукують молочну кислоту, яка забезпечує відповідний PH виділень, а також не дають розвиватись умовно патогенним мікроорганізмам, що живуть поруч і ведуть себе спокійно, адже в них найзручніші умови. І якщо жінка буде дуже ефективно контролювати свою гігієну, я маю на увазі використання гелів та інших засобів для підмивання, у яких немає ефективності і немає для цього доказової бази, вона тільки нашкодить. Чому? Тому що будь-який миючий засіб – це луг, а потрібно, щоб була кислота. Ми фактично самі собі робимо ведмежу послугу.

Інше питання – спринцювання. Не повинно бути ніяких спринцювань або глибоких підмивань, в жодному разі не потрібно вимивати виділення до стерильності. Це все порушує баланс мікрофлори, який повинен бути в нормі у жінки. Умовно патогенні мікроорганізми відчувають зміни кислотності й починають розмножуватись. Використання різних відварів, настоїв також не рекомендуємо, адже можуть виникати алергічні реакції, і кількість алергій будь на що зараз суттєво збільшилась. Звичайного душа і простої не кип’яченої води достатньо.

Щодо білизни – вона має бути зручна, натуральна, без синтетичних домішок. Адже синтетика дає підпарюючий ефект, за рахунок чого, знову ж таки, відбудеться зміна мікрофлори й активний розвиток патогенної мікрофлори. Використання щоденних прокладок також створює умови для того, про що ми тільки що сказали. Щодо стрінгів, про шкідливість яких пишуть, – це білизна для виключних якихось випадків, але в жодному разі не повсякденна, цілодобово в них ходити я б не рекомендувала.

– Іноді кажуть, якщо людині потрібен вітамінний комплекс, то найкраще вибирати вітаміни для вагітних. Чому так? Які вітаміни важливі для жіночого здоров’я?

– Це, знову ж таки, реклама і маркетинг. Необхідно в першу чергу враховувати, чи є у жінки взагалі потреба в цих вітамінах. Наш організм працює за принципом саморегулюючої системи – тобто ми можемо з‘їсти вітамінку, але чи потрібна вона нам, і чи використає її організм, чи «викине», невідомо. Тобто якщо у вас є якісь сумніви або питання, зверніться до лікаря і вже з ним вирішуйте, чи потрібні вам вітаміни, які саме і в якій дозі. Самостійно їх приймати, як і будь-які ліки, не рекомендуємо.

І ще. Якщо подивитись на доказову медицину, до якої ми всі прагнемо, то по відношенню до вагітних на даний момент немає переконливих доказів того, що полівітаміни потрібні й повністю закриють потреби вагітних. Единий найнеобхідніший вітамін для вагітних – це, як я вже казала, фолієва кислота. Також іноді рекомендують препарати йоду, якщо немає протипоказань з боку щитовидки. Жінки, які можуть собі дозволити, іноді обирають собі найдорожчі вітамінні комплекси в аптеці. Але щодо рекомендацій наших лікарів – це два препарата, про які я тільки що розповіла. Щодо інших складових мультивітамінних комплексів – кальцію, заліза, наприклад, то потреба в них індивідуально вирішується з лікарем після певних обстежень. Це щодо вагітних. А поза вагітністю я теж не рекомендую приймати якісь полівітамінні комплекси, бо не завжди можна побачити той результат, який нам хочеться. Краще збалансувати своє харчування, вживати достатню кількість фруктів і овочів – і користі буде більше.

– І останнє питання: чи є щось нове у сфері контрацепції?

– Контрацепція завжди змінювалась, з‘являлись нові препарати, нові підходи. На даний момент вибір препаратів дуже великий. Дози діючих речовин в них зменшуються. Якщо в 50-60-х роках було 50 мг діючої речовини, то зараз це 30, 20, і більша кількість препаратів містить 15 мг. За рахунок цього зменшуються побічні ефекти і збільшуються корисні наслідки, тобто ризики для жінки мінімізуються. Використання препаратів зараз комбіноване, жінка звертається для вибору контрацепції і разом з цим може отримати якісь додаткові ефекти. Наприклад, якщо місячні більш тривалі, об‘ємні, болючі, створюють якісь незручності в побуті й житті, підбір відповідного засобу контрацепції допоможе позбутись цих проблем.

Також ми використовуємо внутрішньоматкові спіралі з гормональним компонентом, за рахунок якого зменшується загальний вплив на організм і ризик ускладнень. Дія цих препаратів відбувається тільки в органах малого тазу, за рахунок чого збільшується лікувальний ефект. Такі спіралі рекомендовані жінкам, які вже мають якісь супутні жіночі захворювання – ендометріоз, фіброматозні вузли. Вони, на жаль, не лікуються, не розсмоктуються, але взяти їх під контроль можна саме за допомогою гормоновмісних спіралей. Жінка отримує і надійну контрацепцію, і лікувальний ефект.

Сьогоднішні стреси дуже впливають на жінок – вони більш чутливі, іноді плаксиві, піддаються емоційним змінам, бо на плечі наших жінок лягли проблеми і родини, і навіть держави, адже наші чоловіки захищають країну, і за рахунок цих контрацептивів гормональні зміни організму легше переносяться і трошки маскуються. Це також позитивний ефект. Збільшилась також кількість невідкладної контрацепції – і це теж вплив війни…