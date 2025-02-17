Найкраща спортивна школа в Україні

Про перемогу в конкурсі Міністерства молоді та спорту України між СДЮШОР Кропивницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №2, яка розташована в дендропарку, повідомили майже всі провідні засоби масової інформації Кіровоградщини. І дійсно приємно, коли спортивна школа невеликого за масштабами нашої держави міста випереджає за своїми показниками всі аналогічні спортивні заклади України. Але тут є важливий нюанс. ОСДЮСШОР-2 вже протягом десяти років входить до трійки найкращих в державі, а в 2016 році вперше здобула перемогу. У тому, що стабільність – ознака кваліфікованої роботи усього дружнього колективу спортивної школи, можна переконатися ще й тому, що в 2017 та 2023 роках кропивничани посідали другі місця, а в 2019 році були третіми серед 91 СДЮСШОР України. Але раніше такі досягнення не привертали особливої уваги мас-медіа та владних структур.

Саме про цей аспект, а також про критерії конкурсу, досягнення спортсменів і тренерів нам розповів директор ОСДЮСШОР-2, яку очолює з 1999 року, заслужений працівник фізичної культури та спорту України Віталій Винокуров.

– Хотілося б подякувати всім за те, що привітали й відмітили наш черговий успіх. Вдячний вашому виданню, яке в минулому році доволі детально розповідало про виступи наших вихованців на всеукраїнській та міжнародній арені. Стосовно більшої уваги до перемоги, думаю, що зараз такий важкий час, що будь яка позитивна інформація, будь-яке досягнення не тільки у військовій сфері сприймається з подвійною радістю.

Спочатку хотів би відзначити, що, окрім своєї цілеспрямованої основної діяльності, за яку нас і відзначили, усі співробітники ОСДЮСШОР-2 після повномасштабного вторгнення ворога працювали заради захисту держави. Вже з перших днів війни 8 наших співробітників, серед яких були й тренери-викладачі, стали до лав ЗСУ. На сьогоднішній день четверо з них продовжують боронити Україну. На щастя, у нас обійшлося без важких втрат. А ще ми виготовляли окопні свічки, маскувальні сітки, фасували сухі харчові пайки, розвантажували та пакували гуманітарну допомогу жителям тих областей, які цього найбільше потребували, надавали житло для розміщення людей-переселенців із тимчасово окупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії. Також на базі нашої школи проходила підготовка добровольчих формувань, військовослужбовців 3-го Окремого полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго.

На всіх понад 50 змаганнях, які проходили в школі минулого року, ми зібрали внесків на підтримку ЗСУ на суму 381 тисяча гривень. Ми активно співпрацюємо з волонтерськими та громадськими організаціями – «Разом ми сила», «Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького», «Мобільна волонтерська група», «Центр медико-психологічної реабілітації “Ком-Пас”», БФ «Маячок».

Наразі у нас проводяться безкоштовні тренування з боксу, футболу, загальної фізичної підготовки з військовослужбовцями, які проходять реабілітацію після поранень, з ветеранами – учасниками бойових дій. Ми живемо не спортом єдиним, розуміємо головні пріоритети й робимо все від нас залежне заради перемоги України в цій страшній війні. І, незважаючи на усі складнощі та проблеми, наша спортивна школа, в якій працюють 83 спеціаліста та на 7 відділеннях займаються улюбленими видами спорту 600 юнаків і дівчат, виконує свої головні завдання.

Ми готуємо атлетів високого класу, які гідно представляють Кіровоградщину на всеукраїнських стартах, а найкращі відзначилися також на найвищому міжнародному рівні. Нам удається тримати планку своїх досягнень і претендувати на найвищі місця в конкурсі серед СДЮСШОР України. Основні критерії – це результати виступів вихованців на міжнародному й всеукраїнському рівні. І якщо по цих показниках в попередні роки ми трохи поступалися легендарній «Школі Дерюгіних», то зараз їх значно випередили за кількістю очок. Справа в тому, що був період, коли нашим учням важко було виїжджати на міжнародні змагання, а головні конкуренти мали таку можливість. Але в 2024-му році в нас був гарний виступ на Олімпійських іграх стрибуна у висоту Олега Дорощука, де він із особистим рекордом 231 см посів шосте місце, а також став срібним призером фіналу «Діамантової Ліги», бронзовим призером двох етапів цих змагань, а ще завоював бронзу на чемпіонаті Європи, фінішував четвертим на чемпіонаті світу. Ну й до того ж учень ЗТУ Геннадія Здітовецького двічі вигравав чемпіонати України й двічі примірював срібло. Так що цей тандем ученика та його наставника зробили чимало для нашої перемоги. Приємно, що вже потрохи підростає гідна зміна нашому чемпіону, а Іван Доній вражає своїми результатами на юнацькому рівні.

Наш спринтер Ілля Попов також представляв Україну на міжнародних стартах і став неодноразовим переможцем і призером чемпіонатів України. Марина Оляднічук вигравала медалі різного ґатунку на чемпіонатах України в своїй віковій групі й посіла сьоме місце на дорослому чемпіонаті України в бігу на 400 метрів із бар’єрами. Хотів би подякувати за підготовку атлетів їх тренерам Наталії Абраменко, Павлу Армашову та Олені Дзюбіній. Взагалі відділення легкої атлетики, де займається 61 спортсмен, поклало до загальної скарбнички 7135 рейтингових очок.

Як завжди, на високому рівні виступили наші учні відділення бейсболу, на якому під керівництвом заслужених тренерів України Олега та Юрія Бойків, ЗТУ Сергія та Дмитра Лимаренків, ЗТУ Руслана Дейкуна, Романа Лопати, Віталія Винокурова та Євгена Полякова тренується 161 спортсмен. П’ять вихованців школи у складі національної збірної України посіли сьоме місце на чемпіонаті Європи. Маємо 45 вихованців школи у складі збірних України. Десять бейсболістів ОСДЮСШОР-2 стали чемпіонами України та володарями національного Кубку. А у різних вікових групах переможцями та призерами національної першості були 120 учнів відділення бейсболу. Ну й нагадаю, що на цьому відділенні у нас працюють 4 заслужених тренери України та 1 заслужений працівник фізичної культури та спорту України. Звісно, що саме бейсболісти набрали найбільшу кількість залікових балів – 19990.

У відділенні софтболу тренуються 65 дівчат. До складу національної збірної залучаються 20 вихованок школи. Чотири кропивничанки посіли шосте місце на чемпіонаті Європи серед кадеток, а інші чотири гравчині показали 9 та 10-й результати на європейських першостях серед молоді та дорослих. Софтболістки, які тренуються в ОСДЮШОР-2, вибороли золото чемпіонату України серед молоді, срібні нагороди серед дівчат, юніорок і кадеток, яких до успіху привели тренери Оксана Шанцова та Юлія Малік.

Боксом у школі займаються 178 вихованців. Юлія Філіппова та Бозорбой Матякубов в 2024 році виграли чемпіонат України серед чоловіків і жінок до 22-х років у своїх вагових категоріях. Роман Крайнік посів на цих змаганнях третє місце. Бронзовими призерами Кубку України стали Захар Ставратій й той-таки Роман Крайнік. На чемпіонаті Балканських країн Бозорбой Матякубов приміряв срібло, а на першості Азіатських країн він фінішував п’ятим. До складу збірних України входять 4 учня ОСДЮШОР-2. І в цьому велика заслуга тренерів Віктора, Вадима та Яни Саласенко, Євгена Пархоменка, Дмитра Березнія, Сергія Кішляна та Наталії Підкопайло.

У відділенні футболу наші 56 вихованців, яких тренують Євген Дзюбін та Дмитро Дяченко, поки що на шляху до своїх успіхів. Вони разом набираються досвіду на всеукраїнських турнірах і чемпіонаті області. Сподіваємося, що й тут ми виховаємо збірників України.

Ну й пишаємося тим, що саме в нашій школі в минулому році встановили сучасний стенд для спортивного скелелазіння на швидкість, який відповідає всім сучасним стандартам. Це дозволило не тільки відкрити нове відділення, де тренуються 22 спортсмени, якими опікуються досвідчені наставники ЗТУ Микола Побережець (саме він підготовив першого олімпійця Кіровоградщини в цьому виді спорту Ярослава Ткача), Юрій Побережець та Вікторія Русінова, але й провести минулої року великі всеукраїнські старти, а цієї суботи у нас відбулися змагання на Кубок України. Наша команда вже здобула перемогу в 2024 році на чемпіонаті України серед команд закладів позашкільної освіти, а 4 атлети залучаються до складу збірних України. До речі, Кубок України 2025 року виграв наш тренер Юрій Побережець, який ще продовжує свої виступи.

Але, знаєте, досягнення та навіть перше місце – це важливе, але не головне. Головне, що ми зберегли чудовий колектив, в якому працюють шість заслужених тренерів України, що наші діти мають можливість у гарних умовах одночасно займатися в залі своїми видами спорту, що вони тренуються в теплі в реконструйованій школі. На щастя, ми таки сумісними зусиллями встигли закінчити реконструкцію до великої війни, і нам тепер є чим пишатися. Хоча завжди хочеться більшого та кращого.

Зараз в нашій спортивній галузі плануються зміни. Мова йде про відкриття спортивних клубів та Центрів олімпійської підготовки (ЦОП). Ми до того, щоб замахнутися на ЦОП, ще не готові. Хоча ось тут, у цій школі, десь половину тих вимог ми зможемо виконати. Сюди б ще два майданчики на вулиці, маленький стадіончік та невеличкий готель, де спортсмени могли б жити та харчуватися. Тоді б ми говорили про ЦОП. Але дуже важко такі вимоги виконати, тим більше на сьогоднішній день. Та й так, в принципі, нам гріх жалітися. Мріємо про те, щоб стоянку для автотранспорту розширити та бейсбольний стадіон, який також на балансі нашої школи, нарешті остаточно привести до ладу. Але то вже плани на майбутнє. А поки що маємо радіти тому, що маємо, і продовжувати працювати заради України.