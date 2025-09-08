Атака на Знам’янку

У ніч на 3 вересня ворог атакував нашу Знам’янку, застосувавши 25 безпілотників «Герань-2».

Зазнало поранень п’ятеро людей, четверо з них – залізничники. Пошкоджено об’єкти «Укрзалізниці», приміщення дитсадка, понад 70 житлових будинків, чотири з них не підлягає відновленню. Частина Знам’янської територіальної громади залишилася без електрики. «Укрзалізниця» тимчасово, на кілька днів, скоротила деякі маршрути поїздів.

Пораненим надано медичну допомогу. Чотирьох госпіталізовано. Стан кожного – середнього ступеня тяжкості. Тим часом працівники аварійних служб, обласного управління цивільного захисту, комунальники та представники місцевої влади заходилися обстежувати пошкоджені споруди, щоб визначити обсяг відновлювальних робіт. Людям, чиї житла зазнали руйнацій, запропоновано поселитися в місцевому санаторії. Цим скористався один знам’янчанин.

До вечора третього числа енергетики відновили електропостачання. Обстеження пошкоджених будинків тривають, це – кропітка робота. Комунальники допомагають власникам уражених жител будматеріалами. Міська влада радить їм скористатися державною програмою «єВідновлення». Цією програмою передбачено грошову допомогу українцям, житла яких зазнали руйнувань через бойові дії.