Скандальні шорти

Мабуть, більшість наших читачів чула про скандал в одній з київських шкіл. Якщо не чули – коротко: зранку 2 вересня директорка гімназії №109 ім. Шевченка не пускала до школи дітей, одягнених у шорти.

Інтернет повен відео, розповсюджених обуреними батьками: жінка в джинсах і джинсовій жилетці вимагала, щоб діти були одягнені в «навчальний одяг». Дітей без супроводу дорослих відправляли додому, перевдягатись. До того ж під час повітряної тривоги, яка в цей час лунала в Києві. Не знаю, як ви, а я згадала радянську вовняну форму, в якій ми мусили страждати від спеки під час занять. Дехто з батьків купував ще одну формену сукню і вкорочував рукави, але це не рятувало, адже тканина була та сама. На відео декілька батьків так і казали директорці, що вона, мовляв, влаштувала в школі Радянський Союз.

Не секрет, що в наших школах (може, за дуже малими винятками) немає кондиціонерів, а клімат в Україні стає все більше спекотним. До того ж не думаю, що довжина штанів суттєво вплине на засвоєння шкільного матеріалу. Навпаки, коли дитині буде комфортно, вона не відволікатиметься на думки, коли вже закінчиться урок.

Батьки поскаржилися освітній омбудсменці Надії Лещик. Вона відреагувала майже миттєво: «Законодавство України не передбачає обов’язкове носіння шкільної форми, а положення про її обов’язковість у статутах деяких закладів є незаконними. Відсторонення від занять і направлення дитини для переодягання не лише порушує її право на освіту, а й призводить до загрози життю та здоров’ю дитини. Тому закликаю педагогів та адміністрації припинити перевірки одягу та зосередитися на питаннях безпеки».

Проти директорки проводиться службове розслідування, результати якого можуть бути дуже неприємними, навіть до звільнення, незважаючи на купу регалій у цієї пані.

Ми вирішили дізнатися, як справи з шортами в школах Кропивницького, і зателефонували знайомим, які працюють в школах або мають дітей-школярів.

Отже, ліцей «Лідер» (колишня 16-та школа) ніякої форми не вимагає, в спекотну погоду діти без проблем можуть приходити в шортах (звісно, не в пляжних). Навпаки, пропонують вдягатись у більш відповідний погоді одяг.

Двоє синів сусідки навчаються в «Мрії». Вона була шокована, бо не чула про цей скандал. Розповіла, що вчителька молодшого, навпаки, просила батьків, щоб зараз, поки спекотно, вдягали малечу в шорти і футболки, бо в класі, незважаючи на відчинені вікна, дуже жарко. Сьогодні в них фізкультура, і він взагалі пішов до школи у спортивних шортах.

Нещодавно ми брали інтерв’ю у мами першокласниці 35-ї школи (Інноваційної гімназії), і вона казала, що ніякої форми в них немає, діти можуть ходити в будь-якому одязі, єдина вимога до якого – охайність.

Гімназія нових технологій навчання також має вимоги лише до святкового одягу – наприклад, на свято Першого дзвоника. Повсякденна одежа має бути просто охайною. Проти шортів в спеку немає ніяких заперечень.

Думаю, що в інших школах ми почули би схожі відповіді, адже ви самі можете бачити, у що одягнені наші місцеві школярі. Приємно, що наші заклади освіти у цьому питанні виявилися адекватними. А може, ми помиляємося? Якщо вашим дітям забороняють в спеку ходити в школу в шортах і вимагають форму, повідомте нам.