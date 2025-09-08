За шанс втекти

Співробітники СБУ в Кіровоградській області викрили чергову схему ухилення від мобілізації.

Секретарка військово-лікарської комісії при Кропивницькому міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки налагодила корупційний механізм сприяння в ухиленні від мобілізації військовозобовʼязаним чоловікам до лав Збройних Сил України.

За 2000 доларів США 39-річна Вікторія К. незаконно видавала військовозобов’язаним повістки для явки до територіального центру з місячною відстрочкою, що надавало їм можливість ухилитися від мобілізації.

Правоохоронці затримали зловмисницю «на гарячому» – під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за вплив на прийняття рішення).