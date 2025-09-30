«Митці Кіроворадшини»

Багатьом відомо, що Кіровоградська обласна філармонія започаткувала проєкт «Митці Кіровоградщини». Зокрема, в останні вересневі дні відбувся Всеукраїнський театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти». Саме тому, 26 вересня, в рамках цих двох проєктів, відбувся вечір памʼяті заслуженого журналіста України, українського поета, прозаїка, публіциста, сатирика, громадського діяча Віктора Погрібного.

Не даремно у ці дні, в межах «Вересневих самоцвітів» вшановують памʼять ще однієї важливої постаті, видатного українського драматурга, актора і режисера Івана Карповича Тобілевича. Майже чверть віку Віктор Олексійович присвятив головному проєкту свого життя – створенню на Батьківщині видатного корифея українського театру – Івана Карпенка Карого – музейно-природного заповідника «ТОБІЛЕВИЧІ».

Окрім цього, він писав вірші, тож на вечорі памʼяті пролунали рядки його віршу під назвою «За далеким косогором», який виконала майстриня художнього слова Ірина Маслюкова під музичний супровід заслуженого артиста України Анатолія Вайпана.

Він любив музику і вмів співати, тож цей вечір памʼяті не можливо було уявити без класичної вишуканої музики у виконанні камерного оркестру «Концертіно»та красивої української пісні у виконанні академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни».

З піснею виступили солістка колективу Тетяна Яковенко та народна артистка України, художній керівник колективу – Антоніна Червінська. Також артисти балету презентували хореографічну постановку «Козачок».

Особливим моментом наприкінці вечора стало виконання Антоніною Миколаївною та заслуженою працівницею культури, директором обласної філармонії – Наталією Агапєєвою пісні «В кінці греблі шумлять верби».

Це був вечір, який поєднав у собі спогади про особистість митця і творчість.