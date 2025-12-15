50 тисяч гривень при народженні дитини: які виплати та програми діятимуть для кропивничан з 2026 року

З 1 січня 2026 року для родин у Кропивницькому та області суттєво змінюється система державної підтримки сімей з дітьми. Зокрема, збільшується одноразова виплата при народженні дитини до 50 000 гривень, а також запроваджуються нові щомісячні допомоги та програми для батьків. Про те, які виплати передбачені та як їх отримати, пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

50 тисяч гривень при народженні дитини

Одноразова виплата при народженні дитини зросте з 10,3 тис. грн до 50 000 гривень. Допомогу виплачуватимуть однією сумою, незалежно від того, яка це за рахунком дитина — перша, друга чи наступна. Раніше виплата частково здійснювалася щомісячно, тепер цей механізм скасовують.

7 тисяч гривень щомісяця на дитину до 1 року

Держава запроваджує щомісячну допомогу у розмірі 7 000 грн на дитину до досягнення нею одного року. Отримувати кошти зможе той із членів родини, хто фактично здійснює догляд за дитиною — мама, тато, бабуся або дідусь. Для дітей з інвалідністю розмір щомісячної допомоги становитиме 10 500 грн.

Важливо для батьків дітей до року

Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився один рік, родина:

продовжить отримувати чинну допомогу 860 грн,

та додатково отримуватиме 7 000 грн щомісяця до досягнення дитиною одного року.

Допомога вагітним жінкам без страхового стажу

Для вагітних жінок, які не мають офіційного страхового стажу, передбачена щомісячна допологова допомога — 7 000 грн. Виплати здійснюватимуть протягом періоду вагітності.

«Пакунок малюка» — замовлення ще до народження

Програма «Пакунок малюка» зберігається, але стає гнучкішою. Замовити пакунок можна буде вже з 36 тижня вагітності, а не лише після народження дитини. Допомогу можна отримати у натуральній формі або у вигляді грошової компенсації.

Програма «єЯсла» для батьків після року дитини

Для батьків, які виходять на роботу після того, як дитині виповнився один рік, запроваджують програму «єЯсла».

Вона передбачає:

до 8 000 грн на місяць компенсації витрат на дитсадок, гуртки або послуги догляду;

або сплату державою єдиного соціального внеску (ЄСВ) за одного з батьків, який залишається вдома з дитиною, щоб не втрачався страховий стаж для пенсії.

Для дітей з інвалідністю розмір допомоги може сягати 12 000 грн на місяць.

«Пакунок школяра»: 5 тисяч гривень для першокласників

З 2026 року запроваджується нова одноразова виплата — 5 000 грн для кожного учня першого класу. Кошти призначені на придбання шкільного одягу та приладдя. Виплата надаватиметься без урахування доходів родини.

У разі необхідності отримати консультацію щодо нових виплат для сімей з дітьми, зокрема одноразової допомоги при народженні дитини, щомісячних виплат до 1 року, програм «єЯсла», «Пакунок малюка» чи «Пакунок школяра», родини можуть звернутися на безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги мережі Гончаренко центр. Консультації надають кваліфіковані юристи з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 18:00, за телефонами: +380 67 518 83 00, +380 93 737 78 55, +380 95 979 09 54, а також у Viber, WhatsApp та Telegram