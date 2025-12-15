Мозок треба регулярно чистити, як пам’ять у телефоні чи комп’ютері. В іншому разі ефект буде цілком очікуваним: спочатку ваш «казанок» почне гальмувати, а потім і зовсім заклинить.

Здається, тільки вчора на весь світ забурлило лайно міндічгейту, а тут новий скандал нагодився. Та ще й з таким відео, що плівки Міндіча вже мало кому цікаві. Навіщо їх слухати? Круті хлопці ділять бабло, вирішують якісь свої питання – нудьга та й годі! Інша справа – «базар на кухні Анни Скороход».

Отже, що нам показали і розповіли?

Кілька тулубів (без голів) явно чоловічої статі біля кухонного столу уважно слухають монолог народної (артистки, депутатки, депутани – потрібне підкреслити) і зрідка вставляють репліки. Зрозуміти, про що йдеться, досить складно через велику кількість нецензурних виразів ораторки, але ключові фрази «Я тут що, бл…дь, баночка джина чи хто?» і «Все, що я можу зробити, – це найняти хлопців, які вас десь там у провулку в…буть», які, мабуть, мають підтверджувати факт злочинної змови, чути досить чітко.

На думку слідчих, гоп-компанія запропонувала підприємцю усунути (без будь-якої «мокрухи») конкурента, «організувавши» включення його до санкційних списків РНБО. Недорого – всього за 250 тис. баксів і на пільгових умовах – за два прийоми. Звісно, гроші потрібні для стимулювання поважної людини в РНБО. Ну не собі ж?! Як гарантія – розписка про отримання, «хочемо спати спокійно». А потрібний ефект досягається без будь-якого суду, шляхом автоматичного блокування комерційної та іншої діяльності свіжоспеченого «ворога народу».

Відео трейлера фільму «Хрещена мати» є у відкритому доступі – всі бажаючі можуть оцінити. Втім, подальші події розгорталися так, що майбутній бестселер може різко змінити жанр, перетворившись з політичного трилера на кримінальну комедію типу «Блеф» з Челентано.

Челентано, вона ж Анна Скороход, негайно пішла у відмову! Мовляв, це все монтаж слідчих, і кухня не моя, а якихось бомжів. НАБУ і САП все підлаштували, а діло було зовсім не так. І взагалі «обіс..ли мене на всю країну!». Свята Анна обіцяє все довести в суді. Посередника в РНБУ не знайшли, нібито ні з ким не змогли домовитися і гроші не передавали. Останнє – правда, гроші конфіскували тут же, не чекаючи розвитку сюжету. Тому пришити народній депутатці можна лише «пропозицію неправомірної вигоди посадовій особі» або невдале шахрайство, що розбити її адвокатам у суді буде легше, ніж київському «Динамо» забити гол.

Чому НАБУ і САП так поспішили – нам залишається тільки здогадуватися. Хоча варіантів небагато. Найбільш очевидний – не хотіли зганьбити святу РНБУ на весь світ. Найменш очевидний – хотіли виставити нашу РНБУ чесною і непідкупною.

Навряд чи широкі народні маси повірять у другий варіант. Хіба що іноземні колеги пана Умерова оцінять це з ввічливості.

Що стосується першого варіанту, то виявлення слідчими реального фігуранта в РНБУ призвело б до такого скандалу, що міндічгейт здався б дитячими забавками в пісочниці.

Різноманітні інсинуації про купівлю-продаж місць в санкційному списку давно з’явилися в інформаційному полі. Непрямими підтвердженнями слугують «смачні» бізнеси потерпілих, а також досить великий список фігурантів, які якимось чином змогли звільнитися від клейма з наслідками. Та й постать попередника Умерова – червонопикого Олексія Данилова, який навіть на посаду посла в Молдові не згодився, ніякої довіри не викликає.

Нині під санкціями РНБО перебувають 12,5 тисячі фізичних осіб – від запеклих мерзотників і свідомих ворогів України до абсолютно незрозумілих «пасажирів», яким у суді і пред’явити нічого. Під санкціями понад 9 тисяч підприємств і компаній – напевно, чимала їх частина готова заявити про політичне переслідування або нечесну конкуренцію. Якщо в нашій країні несправедливий суд – зовсім не рідкість, то що вже казати про позасудові звинувачення?

До речі, хочете знати, скільки підприємств і фірм вийшли з-під санкцій? Понад дві тисячі! І якщо не бачите за цим фактом величезного Поля Чудес у Країні Дурнів, то це ваші проблеми. Точніше, проблема бідності вашої уяви.