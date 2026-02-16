Історії у ритмі танго

Минулого тижня напередодні Дня закоханих Кіровоградська обласна філармонія подарувала кропивничанам прекрасний концерт «Love Tango» у виконанні київських віртуозів з «FueGo Orchestra».

Це були майже півтори години неповторної музики у стилі танго. Кожна композиція лунала не більше трьох хвилин. Але в кожній була своя історія кохання. Більше: не історія – поема. Це були хвилини піднесення, пристрасті, гармонії і драматизму водночас. Навіть повітряні тривоги не змогли зіпсувати настрій відданих слухачів, яких об’єднала справжня любов до музики. Завдяки захоплюючій грі Сергія Кудрицького (бандонеон), Назарія Пилатюка (скрипка), Петра Довганя (рояль) та Дмитра Третяка (контрабас), шанувальники не стримували емоцій. Щоразу з усіх кутків зали чулися вигуки «Браво!», а у фіналі – прохання зіграти на біс.

Як пояснив керівник і засновник колективу Сергій Кудрицький: «Ми називаємось “FueGo Orchestra”, тому що класичний танго-оркестр виглядає саме так: бандонеон, скрипка, контрабас і рояль».

У програмі звучала музика Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Ángel Villoldo, Agustín Bardi та класика Ріо-де-ла-Плати, а також відомий хіт «Deep Purple» у танго-аранжуванні. Особисто мене найсильніше вразила композиція Астора П’яццоли «Облівіон».

Після концерту своїми враженнями поділився музикознавець, директор музею музичної культури імені Кароля Шимановського Олександр Полячок: «По-перше, принаймні я вперше почув у цій залі бандонеон. І це темброве поєднання – скрипка, рояль, бандонеон, контрабас – дуже приємне. По-друге, кожен з музикантів артистичний. У них прекрасний ансамбль. Вони чудово відчувають партнерство в музиці. А ще дуже гарні й цікаві аранжування. Тут відомі популярні мелодії відчуваються по іншому, адже мають різноманітні родзинки. По-третє, програма гарно вибудувана».