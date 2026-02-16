Андрій Маліцький похвалився поновленням на посаді світловодського міського голови. А депутати оперативно зібралися й усунули його ще раз.

Протистояння між Маліцьким і депутатською більшістю Світловодської міської ради, принаймні його гаряча фаза, триває з початку великої війни. Голові закидали неефективну роботу, незаконні звільнення працівників, інші порушення закону.

13 травня 2025 року міська рада 23 голосами із 34 позбавила повноважень Маліцького і 19-ма обрала секретарем депутата Романа Домбровського, таким чином той став головним посадовцем у раді. Маліцький заявив, що сесія – незаконна, оскільки не закрито попередню, поскаржився в поліцію, а потім у суд.

І от минулого тижня, 11 лютого, Андрій Маліцький опублікував у Facebook рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду за 10 лютого 2026 року, яким його позов до Світловодської міської ради – задоволено. У рішенні зазначено, що поновлення має відбутися негайно. Також Маліцький оприлюднив відповідний виконавчий лист.

Повідомляючи про своє поновлення на посаді, Андрій Маліцький ще й застеріг публічно: «Будь-які дії секретаря ради, окремих депутатів чи інших посадових осіб, спрямовані на недопуск мене до виконання повноважень після цієї дати, є протиправними. А використання мобілізаційних процедур як інструменту усунення законно поновленого міського голови – це вже не питання мобілізації. Це питання політичного тиску».

12 лютого Маліцький у все тому ж Facebook написав, що отримав бойову повістку і готовий захищати Батьківщину.

13 лютого на сайті Світловодської міської ради опубліковано ухвалене того ж дня рішення ради про дострокове припинення Андрієм Маліцьким повноважень міського голови. «Враховуючи факти систематичного порушення чинного законодавства України», – йдеться у мотивувальній частині рішення.

Отже, звільнення Маліцького відбулося на четвертий день після поновлення. Але якщо рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду не скасують вищі інстанції, міська рада має виплатити Маліцькому заробіток за вимушений прогул з 14 травня 2025 року. Середня місячна зарплата світловодського мера – понад 56 тисяч гривень.