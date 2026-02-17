Щомісячна грошова виплата за особливі заслуги перед Батьківщиною ‒ умови призначення і виплати

Нормативна база

Законом України від 27.07.2022 № 2454-IX “Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян” та Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 79 “Деякі питання призначення і виплати щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною” визначено встановлення щомісячної грошової виплати:

1) особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким, починаючи з 2014 року:

– присвоєно звання Герой України з врученням ордену “Золота Зірка” – у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

– нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів – у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

– нагороджено орденом “За мужність” трьох ступенів – у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

– нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів – у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

– нагороджено відзнакою Президента України “Хрест бойових заслугˮ ‒ у розмірі 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

2) членам сімей загиблих (померлих) громадян, з числа зазначених вище осіб, у розмірі 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

До членів сімей, яким встановлюється щомісячна грошова виплата, належать:

– батьки, дружина (чоловік) якщо вони:

– досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, встановленого частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон № 1058) (незалежно від тривалості страхового стажу);

– або вони мають право на:

пенсію незалежно від віку відповідно до частини третьої статті 114 Закону № 1058;

дострокову пенсію за віком (стаття 115 Закону № 1058);

пенсію за віком на пільгових умовах (стаття 114 Закону № 1058);

пенсію із зменшенням пенсійного віку (згідно Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”);

– або вони є особами з інвалідністю;

– діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті особи, яка мала особливі заслуги перед Україною), які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

– діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти та вступом до іншого закладу освіти або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим, за умови що такий період не перевищує чотирьох місяців) щомісячна грошова виплата встановлюється до закінчення закладів освіти, але не більше ніж до досягнення ними 23 років, а дітям-сиротам ‒ до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Важливо знати

Щомісячна грошова виплата призначається та виплачується з дня звернення за її призначенням.

Але зверніть увагу, що щомісячна грошова виплата особам, нагородженим відзнакою Президента України “Хрест бойових заслуг”, призначається з дати нагородження такою відзнакою. Особам, нагородженим цією відзнакою до 03.09.2025 (дата набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання осіб, яких нагороджено відзнакою Президента України “Хрест бойових заслуг”), ‒ з 03.09.2025.

Щомісячна грошова виплата призначається незалежно від того, чи перебуває заявник на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувач пенсії (щомісячного довічного грошового утримання).

Виплата встановлюється в розмірі 1,5 мінімальної заробітної плати на всіх членів сім’ї та ділиться між ними порівну, без урахування розміру призначеної пенсії / щомісячного довічного грошового утримання, в тому числі понад максимально встановлений законодавством розмір.

Особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (відповідному закладі), щомісячна грошова виплата виплачується у повному розмірі.

Особам, які одночасно мають право на отримання щомісячної грошової виплати та пенсії відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” чи на підвищення та / або надбавки до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання відповідно до законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”, такі виплати провадиться за їх вибором за однією з підстав.

Нагадуємо, що з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становить 8647,00 грн.

Олена РОМАНЧЕНКО, Заступник начальника Головного управління

Пенсійного фонду України в Кіровоградській області