Арештували одразу після «звіту»

Контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту в центрі Кропивницького. Завдяки діям на випередження затримано агента фсб, який готував замах на посадовця однієї із державних установ, що відповідає за оборонну підготовку населення на Кіровоградщині.

За матеріалами справи, вороже завдання виконував 27-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину ЗСУ та переховувався на території Кіровоградщини.

Намагаючись знайти «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, дезертир потрапив у поле зору співробітника фсб, особу якого вже встановили контррозвідники СБУ.

Йдеться не просто про листування. Підозрюваний знімав на фото і відео об’єкти військового та стратегічного значення в обласному центрі – території поблизу військових частин, промислових підприємств, адмінбудівель, об’єктів інфраструктури. Він фіксував розташування споруд, прилеглі території, транспортні засоби, а також намагався відстежувати маршрути пересування окремих осіб. Фактично – збирав інформацію, яка могла бути використана для коригування ударів або планування диверсій.

За виконані «завдання» чоловік очікував грошову винагороду та навіть передав реквізити банківської картки для отримання коштів.

За вказівкою російського спецслужбіста він почав стежити за керівником закладу, що відповідає за оборонну підготовку населення на Кіровоградщині, щоб визначити оптимальні час та місце для його ліквідації за допомогою саморобної бомби біля місцевого кафе.

Для цього агент вивчав розпорядок дня потенційної жертви, основні локації її перебування та маршрути переміщення по вулицях міста. Після щоденних розвідвилазок фігурант відправив до фсб координати кафе, біля якого проходив посадовець. Надалі агент мав отримати від рашистів інструкцію на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) для закладки та дистанційного підриву.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він провів дорозвідку на місці запланованого теракту і «прозвітував» куратору від фсб про готовність до вчинення вибуху.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.