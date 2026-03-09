Чотирнадцять вільних

Серед 500 звільнених з російського полону 5 та 6 березня є двоє кропивничан – Євген Коденець та Дмитро Лихачов.

39-річний боєць 114-го батальйону 110-ї бригади тероборони Євген Коденець у полоні пробув рік і сім місяців, потрапивши туди 27 липня 2024 року в Куп’янському районі на Харківщині.

29-річний боєць 137-го батальону 35-ї окремої бригади морської піхоти Дмитро Лихачов воював на Донеччині. У полон він потрапив 15 липня 2024 року на лівобережжі Херсонщини. Вдома на нього чекають батько, дружина, п’ятеро сестер та маленька донька Мирослава, яка народилась, поки Дмитро був у полоні.

Додому повернулися два жителі Гайворонщини – Борис Аксентійчук (11.06.1979 р.н.) – військовослужбовець 151-ї окремої механізованої бригади, та Дмитро Губський (14.01.1989 р.н.), боєць 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Також серед звільнених з полону 5 та 6 березня є ще десять наших земляків: Андрій Цертій, Євген Кравцов, Віталій Малюга, Михайло Швець, Олександр Яблочний, Юрій Федоренко, Сергій Піценко, Руслан Маланчук, Віктор Короткий, Олександр Ромашин.