Не прослужили й місяця

Не в окопах і не від ворожих обстрілів майже одночасно загинуло четверо військовослужбовців частини «Скеля». Троє з них – Дмитро Іванченко, Андрій Чередніченко і Віталій Салтан – кропивничани. Четвертий, Вадим Поливяний, – з Києва. Чоловіки померли в тилу від пневмонії. Тільки один з них, Іванченко, числився у війську місяць. Інші – ще менше. Їхні родичі винуватять військову частину.

41-річного Андрія Чередніченка мобілізували у двадцятих числах січня нинішнього року. «Їду на «Скелю»», – зателефонував дружині, Єлизаветі Дарієнко, яка з трьома дітьми перебувала за кордоном. Вона зібрала дітей і вирушила в Україну. Прибувши, зателефонувала в полк «Скеля», поцікавилася, чи може поговорити з чоловіком. Черговий пообіцяв, що Андрій наступного дня зв’яжеться з нею.

– Шостого лютого мені зателефонував Андрій, але я його спершу не впізнала, так змінився голос. Сказав: «Лізка, я захворів. Запалення легенів, мені тяжко стояти. Нас годують, тут тепло». Дзвонив з чужого телефона. Якби не знайоме мені звернення «Лізка», не впізнала б свого Андрія. Це був голос людини, яка ледве трималася за життя, – розповіла Єлизавета Дарієнко «Україні-Центр».

За словами Єлизавети, 23 лютого до її помешкання в Кропивницькому приходили два чоловіки, один у військовій формі, питали про неї. Про це вона дізналася від сусідів, бо вже перебувала за кордоном. Зателефонувала батькові, попросила з’ясувати, що з Андрієм. Батько зателефонував у «Скелю» і почув, що Андрій помер від пневмонії. Єлизавета вирушила додому.

Єлизавета показує копію свідоцтва про смерть Андрія, де вказано що він помер 14 лютого 2026 року в кареті швидкої допомоги.

Імовірно, Чередніченка того дня везли із військової медсанчастини в цивільний лікувальний заклад. Не довезли. Єлизавета вбачає в діях військових злочинну недбалість. На її думку, вони не подбали про належне лікування хворого.

– Людина згоряє від пневмонії не за годину. Його бачили лікарі в медсанчастині, він розмовляв з ними, але професійну допомогу викликали лише в останню мить.

Перед тим, як зайти в редакцію «УЦ», Єлизавета побувала в адвоката, той взявся допомогти у з’ясуванні обставин і причин смерті її чоловіка.

– Зроблю все, щоб винних покарали, – каже Єлизавета.

Вона подбала про максимальний розголос трагедії. «Якщо знаєте про схожі випадки – не мовчіть! Ми маємо зупинити це свавілля, де життя солдата нічого не варте порівняно з папірцями та мобільними пунктами», – написала Єлизавета у Facebook. І дізналася, що за схожих обставин, від пневмонії, у тилу загинуло ще кілька військовослужбовців «Скелі».

Один з них – Віталій Салтан, теж кропивничанин. Кореспондент «УЦ» поспілкувався з Анастасією Полєвою, яка була Віталієві нареченою – збиралися розписатися улітку.

Анастасія розповідає, що 34-річного Віталія мобілізували 26 січня нинішнього року. Був здоровим. Відправили в «Скелю».

– 31 січня Віталик захворів. Одразу написав нам, що погано почувається. Відправив мені голосове повідомлення, і я почула, що інші хлопці теж кашляють. Віталик звертався до лікаря. Йому поміряли температуру. Термометр показав 42 градуси. Написали 39,2 і збили температуру. У ніч на 16 лютого Віталика госпіталізували. Машиною відвезли в цивільну лікарню міста Кам’янського. Він перед тим мені зателефонував: «Непритомнію, мені погано». Потім повідомив, що привезли його у сьому лікарню. Я туди зателефонувала. Просила контакти лікаря. Мені дали телефон реанімації, бо Віталія поклали в реанімацію, під кисневу маску. Зв’язалася з лікарем: «Чи можна приїхати до Віталика?» – «Приїдьте, можливо, йому полегшає, коли вас побачить». Ми з Віталиковою мамою, Катериною Василівною, зібралися, найняли машину, поїхали. Знайшли сьому лікарню, зайшли до Віталика. Жахливий вигляд. Дихав через кисневу маску. Дуже схуднув, блідий, не міг підвестися з ліжка, навіть мене не впізнав спочатку: «А, це ти». – «Так, Віталичок, ми приїхали». Взяла його за руку, йому важко голову повернути, важко дихати. Чадом від нього чути було, вони топили буржуйками, це теж дало по його легенях. Я винайняла в Кам’янcькому житло, а Віталикова мама поїхала додому. 22 лютого о дев’ятнадцятій тридцять чотири мені зателефонував лікар: «Настя, погані новини, Віталик помер». Я викликала поліцію. Приїхала слідчо-оперативна група. Потім з Віталиковою мамою звернулися в прокуратуру у Кам’янському.

Анастасія Полєва і батьки Віталія Салтана вважають, що його запізно госпіталізували.

– Три тижні хворів, протягом одного з цих тижнів була температура сорок градусів. Віталик щодня просив відвезти його в лікарню: «Не витримую, везіть хоч у наручниках, якщо думаєте, що втечу», – каже Анастасія.

Про причину смерті Віталія рідня дізналася від Кропивницького ТЦК.

– У ТЦК Катерині Василівні сказали, що є свідоцтво про смерть. Вона запитала, що там написано. Відповіли: серцево-легенева недостатність, пневмонія. Ми не забираємо той документ, бо це означало б згоду з їхнім висновком, – розповідає Анастасія.

Вона звернулася по допомогу до адвоката, той уже надіслав у кам’янську сьому лікарню запит, просив історію хвороби Салтана.

– Лікарня відмовила. Написали, що це – конфіденційна інформація. Нас це обурює.

На відміну від випадку із загибеллю Андрія Чередніченка, за фактом смерті Віталія Салтана порушено кримінальну справу, стаття – про умисне вбивство, попередній висновок – природна смерть. Але нікого з рідних померлого слідчий ще не турбував.

На думку Анастасії Полєвої, слідство ведеться в неправильному напрямі, мало б бути провадження за статтею «Службова недбалість». Анастасія має на увазі недбалість військових, які не організували своєчасну госпіталізацію Віталія Салтана.

Тіло нині – в морзі у селищі Новому.

– Поховати не можемо, наполягаємо на незалежній експертизі, а без дозволу слідчого це неможливо. Ми в глухому куті.

У нас з Віталиком було багато планів. Він – такий цілеспрямований. Понад десять років працював копірайтером, писав дивовижні тексти. Працював зі штучним інтелектом. Все йому цікаве. Мандрував, побував у 25 країнах. Дуже тяжко його батькам. Батько каже, що добиватиметься справедливості, до кінця йтиме. Мама відмовляється знати, що Віталика немає. Катерина Василівна працює в селищі Новому. Каже: «Боюся уявити, що Віталик недалеко від мене».

Дізнавшись про інші смерті від пневмонії у частині «Скеля», Анастасія Полєва познайомилася з рідними двох померлих, Андрія Чередніченка та Дмитра Іванченка.

Дмитра Іванченка мобілізували 6 січня нинішнього року. Помер 8 лютого. Причина – пневмонія.

Знає Анастасія і про четвертого померлого від пневмонії в «Скелі» – киянина Вадима Поливяного. Його мобілізували 9 лютого, помер 28 лютого.

А що ж військове начальство? Прес-служба «Скелі» у відповіді «Суспільному» на запит про смерть Віталія Салтана написала, що медичну допомогу «організовували своєчасно та в повному обсязі з моменту першого звернення військового».

Ольга Сидоренко, «УЦ».