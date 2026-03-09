Невдалий «провайдер»

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента у Кропивницькому. На замовлення фсб він реєстрував на підставних осіб супутникові термінали Starlink, які рф використовує у війні проти України.

Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 37-річний місцевий ухилянт. Він потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. Суб’єкт виявився «перспективним» з усіх боків: наркоман зі стажем; дезертир, який перебуває в СЗЧ і живе за мамині гроші. Після вербування агент за дорученням фсб спочатку зареєстрував Starlink на своє ім’я нібито для побутових потреб.

Супутникові термінали «Starlink» ворог використовує як канал зв’язку для бойових безпілотників, що здійснюють розвідку та удари по військових і цивільних об’єктах України. Фактично дії підозрюваного були спрямовані на технологічне забезпечення бойових операцій держави-агресора та підвищення точності ворожих атак.

У подальшому до незаконної діяльності фігурант планував залучити «до схеми» ще свою родичку і десятьох наркозалежних, які попередньо погодилися співпрацювати з ним в обмін на «гроші на дозу».

Використовуючи їхні паспортні дані, зловмисник сподівався оформити ще одинадцять терміналів супутникового зв’язку і передати відповідні реквізити пристроїв фсб.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента біля місцевого центру надання адмінпослуг, коли він намагався зареєструвати Starlink на підставну особу. Одночасно з цим було заблоковано та внесено до чорного списку Мінцифри супутниковий термінал, який фігурант оформив на себе для потреб окупантів.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо кваліфікації протиправних дій його родички та інших осіб, причетних до злочинної схеми.