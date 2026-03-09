Жаба задавила: весняне загострення

Стільки сподівань було на прихід весни! Здавалося, життя хоч трохи полегшає. Не так сталося, як гадалося: наші українські королі бензоколонок піймали вірус жадібності. Зараза поширилася моментально.

Навіть пішоходам відомо, що війна на Близькому Сході перекрила світову нафтову колонку. Цим поспішили скористатися українські торговці пальним. Мереж АЗС у нас багато, мережеві оператори – різні, але подорожчання відбулося так дружно і так однаково, що спортсменки-синхроністки позаздрять. При тому, що запаси палива за старими цінами у всіх є – у кого на два тижні, у кого на два місяці.

Тепер модно публікувати роздруківки чужих розмов – ось тільки одна з них. Гомонять наші бензинові барони:

– Ну що?

– Так.

– На скільки?

– На десять. Для початку.

– Нє. Давай на одинадцять, щоб не кругле.

– Домовилися.

– Всі?

– Звичайно, всі. Хто ж відмовиться…

Як відомо, ліки від жадібності в таких випадках виписує Антимонопольний комітет. І він начебто уже заходився перевіряти наших королів бензоколонок. Напевно, в травні ревізія завершиться, когось навіть оштрафують для годиться. До того часу всі зимові запаси палива розпродадуть за новими цінами, заправки на якийсь час спорожніють, а потім складуться нові ринкові ціни, які, як відомо, в Україні ніколи не падають. І залишиться одне риторичне запитання: ну що ж ви так поспішаєте грабувати своїх співгромадян, ніби останній день живете?