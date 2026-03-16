Підтримали «БІМ» одностайно

Прес-служба КМР повідомляє: притулок для тварин «БІМ» планують передати до комунальної власності Кропивницької громади.

Земельна ділянка та приміщення притулку «БІМ», які наразі перебувають в управлінні ГУНП області (державна власність), мають бути виключені з переліку об’єктів, що підлягають приватизації. Надалі їх планують безоплатно передати до комунальної власності Кропивницької громади.

Таке рішення було ухвалено під час онлайн – наради з представниками МВС України, Міністерства економіки, Міністерства юстиції, Фонду державного майна та міськради Кропивницького. Модератором зібрання виступив заступник начальника Кіровоградської ОВА Сергій Шеремет.

Усі учасники наради одноголосно підтримали ініціативу щодо збереження притулку.

Представники МВС повідомили про готовність прийняти управлінське рішення про припинення приватизації та підтримати передачу об’єкта міській раді згідно із законодавством.

Наразі триває процес узгодження документів та проведення перевірок фахівцями МВС України та Фонду державного майна.