Привід для гордості

Уродженець Олександрійської громади Сергій Тримбач став лауреатом Шевченківської премії. Відзнаку він отримав за книгу «Іван Миколайчук. Містерії долі». Відповідний указ підписав Президент України.

75-річний Сергій Тримбач – український кінокритик, сценарист, довженкознавець, колишній голова Національної спілки кінематографістів України. Є автором численних досліджень, присвячених історії та сучасності українського кіномистецтва. Раніше також був відзначений премією імені Олександра Довженка та премією імені Джеймса Мейса.

Шевченківська премія є найвищою державною нагородою України за творчі досягнення в галузі культури та мистецтва. Її присуджують за видатні твори літератури, музики, театру, образотворчого мистецтва та кінематографії.

Сергій Тримбач став ще одним представником Олександрії, відзначеним цією високою нагородою. Раніше Шевченківську премію посмертно отримав поет і письменник Борис Нечерда, який у дитинстві та юності жив і формувався як особистість саме в Олександрії.

Ось що відповів лауреат на запитання «Суспільного», чи підтримує він зв’язок з Кіровоградською областю та Олександрією?

У Кропивницькому я був у бібліотеці імені Чижевського й мене знову запрошують вже як лауреата Шевченківської премії, за що я їм дуже вдячний.

Взагалі, я розумію, що це моє дитинство і мій рідний край, де мене виховали таким, яким я є. Був би зовсім іншою людиною, якби виріс в іншому краї, за інших обставин та з іншими людьми. Я народився в Олександрії, і зараз, коли я приїжджаю туди, то помічаю, що позитивні зміни відбуваються.

Також сподіваюсь, що колись все ж відкриють місцевий кінотеатр «Жовтень», адже це один із кінотеатрів мого дитинства, він мені близький. Повномасштабна війна зупинила його реставрування.