Мінімальні гарантії для осіб, які досягнули певного віку

Крім індексації пенсій, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 року № 236 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році” (далі – Постанова № 236) Головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області проведено перерахунок пенсійних виплат певним категоріям пенсіонерів.

Доплати до пенсійної виплати (призначеної за нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”) здійснили автоматично.

Постанова № 236 передбачає проведення перерахунків для пенсіонерів, які досягли певного віку, працюють / не працюють та мають необхідний страховий стаж:

від 65 років і більше, які не працюють (не є фізичними особами – підприємцями), які мають необхідний страховий стаж (чоловіки – 35 років, жінки ‒ 30 років), встановлюється доплата в сумі, що не вистачає до розміру 4 213,00 грн;

виповнилось 80 років і більше, які мають необхідний страховий стаж (чоловіки – 25 років, жінки ‒ 20 років), встановлюється доплата в сумі, що не вистачає до розміру 4 213,00 грн (у разі встановлення до пенсії надбавки за особливі заслуги така надбавка виплачуватиметься понад вказаний розмір пенсії);

від 70 до 80 років, в тому числі які працюють (є фізичними особами – підприємцями), та мають необхідний страховий стаж (чоловіки – 35 років, жінки ‒ 30 років), встановлюється доплата в сумі, що не вистачає до розміру 4 050,00 грн (у разі встановлення до пенсії надбавки за особливі заслуги така надбавка виплачуватиметься понад вказаний розмір пенсії). Якщо в зазначених осіб страховий стаж становить менше необхідного, встановлюється доплата в розмірі, пропорційно до наявного стажу виходячи із 4 050,00 грн;

від 75 років до 80 років при наявності необхідного стажу (чоловіки – 25 років, жінки ‒ 20 років) розмір пенсії не може бути меншим за 4 050,00 грн. Особам, яким не виповнилось 70 років, які мають необхідний страховий стаж (чоловіки – 35 років, жінки ‒ 30 років), а також особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу, встановлюється доплата в сумі, що не вистачає до розміру пенсії 3 725,00 грн (у разі встановлення до пенсії надбавки за особливі заслуги така надбавка виплачуватиметься понад вказаний розмір пенсії);

незалежно від віку та страхового стажу, які не працюють (не є фізичними особами ‒ підприємцями) встановлюється доплата в сумі, що не вистачає до розміру пенсії 3 406,00 грн (у разі встановлення до пенсії надбавки за особливі заслуги така надбавка виплачуватиметься понад вказаний розмір пенсії.

Доплата при досягненні певного віку

Особам, розмір пенсії яких не перевищує 10 340,35 грн (середня зарплата по Україні за 2020 рік), встановлюється доплата до пенсії у розмірі:

570 гривень – яким виповнилось 80 років і більше,

456 гривень ‒ яким виповнилось 75 років до досягнення 80 років,

300 гривень ‒ яким виповнилось 70 років до досягнення 75 років.

Ці доплати є фіксованими.

Олена Романченко, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області