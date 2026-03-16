Що змінилося в пенсійному забезпеченні ветеранів війни з 1 березня 2026 року?

Підвищено мінімальні пенсійні виплати для родин загиблих Захисників та Захисниць України

Кабінетом Міністрів України ухвалено рішення про суттєве збільшення адресної допомоги для членів сімей військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, каліцтва, контузії або захворювання, пов’язаного із безпосередньою участю в захисті України від російської агресії. Нові розміри виплат почали діяти з 1 березня 2026 року.

Мінімальна пенсійна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї ‒ батьків, дружини чи чоловіка загиблого (померлого) військовослужбовця, або розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, призначеної дитині, якій надано статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, становитиме не менше 12 810 грн на особу (раніше ця сума становила 7 800 грн).

Виплати зростуть і для родин, де пенсію чи державну соціальну допомогу отримують двоє або більше членів сім’ї (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка). Для них розмір мінімальної пенсійної виплати або розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю становитиме не менше 10 020 грн (раніше ця сума становила 6 100 грн).

Усі ці виплати щороку індексуватимуться, починаючи з 01 березня 2027 року.

Підвищено мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни з 01 березня 2026 року

З 1 березня до постанови Кабінету Міністрів України № 656 “Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій” внесено зміни і визначено нові мінімальні розміри пенсій зазначеній вище категорії осіб у сталих розмірах. Зокрема, в особи з інвалідністю внаслідок війни І групи ‒ 18 885,00 грн (сума збільшення становить 2 038 грн), ІІ групи ‒ 15 494,00 грн (сума збільшення становить 1 672 грн) , ІІІ групи ‒ 10 625,00 грн (сума збільшення становить 1 147 грн) , учасника бойових дій ‒ 6 197,00 грн (сума збільшення становить 669 грн).

Олена Романченко, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області