Отримати додаткову відпустку із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів (16 календарних днів) на рік мають право громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно із Законом України від 28.02.1991 № 796-XII “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі ‒ Закон).

Для отримання компенсації витрат за надання додаткової відпустки працівникам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, підприємствам необхідно надати до Пенсійного фонду України щорічно, не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року:

паспорт даних підприємства, працівники якого отримують компенсаційні виплати та допомогу, пов’язані із заробітною платою, згідно із Законом (форма № 1), затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 29.03.2023 № 110-Н;

список громадян, отримувачів компенсаційних виплат і допомоги по підприємству із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення.

графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік.

Чи потрібно повідомляти Пенсійний фонд України у разі змін (наприклад, перейменування суб’єкта організації)?

У разі зміни відомостей, в тому числі найменування підприємства, його місцезнаходження та розрахункових рахунків, на які перераховуються кошти, а також списків громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підприємство через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою спеціального сервісу протягом 20 днів наступного місяця повідомляє про такі зміни.

Як страхувальнику подати заяву на грошову компенсацію?

Для оплати компенсації витрат за надання додаткової відпустки постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, страхувальнику до 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, необхідно сформувати та подати Заяву на грошову допомогу через особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

До Заяви необхідно додати наступні документи (в форматі pdf):

наказ на відпустку;

посвідчення учасника ліквідації ЧАЕС;

розрахунок відпустки з вказаною сумою ЄСВ (єдиного соціального внеску);

розрахунок видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій та допомоги і наданням пільг, відповідно до Закону (форма №2), затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 29.03.2023 № 110-Н;

список громадян, отримувачів компенсаційних виплат і допомоги на підприємстві із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення.

Антоніна Гаїна, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області