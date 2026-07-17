Не кожне питання, щодо якого виникли розбіжності, потрібно вирішувати в суді. У деяких випадках сторони можуть спробувати досягти домовленості за допомогою медіації. Що таке медіація та коли її можна застосувати — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД). Медіація — це позасудова добровільна процедура врегулювання питання, під час якої сторони за допомогою одного чи декількох медіаторів намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів. Скористатися медіацією можна до звернення до суду, а також на будь-якій стадії судового провадження та досудового розслідування. Які спори можна вирішити за допомогою медіації Цивільні, сімейні, спадкові, трудові, земельні, адміністративні, а також у деяких випадках спори у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних справах. Наприклад, за допомогою медіації можна вирішити спір (домовитися) про місце проживання дитини, поділ спадкового майна або спільного майна подружжя тощо. Яким може бути результат медіації укладення угоди за результатами медіації чи іншого цивільно-правового договору, чи мирової угоди досягнення домовленості про дії (відмовитися від позову, подати заяви про примирення) досягнення проміжних та тимчасових домовленостей (часткова сплата боргу, користування майном тощо). Як отримати послугу медіації Самостійно обрати медіатора, зокрема через пошук в інтернеті, та домовитися про надання послуги Звернутися до соціальної служби. Надавачі соціальної послуги допоможуть отримати соціальну послугу медіації (для сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах). Як дізнатися, чи підходить вам медіація Якщо ви не знаєте, чи підходить медіація саме для вашої ситуації, зверніться до системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи допоможуть з’ясувати, чи можна врегулювати ваше питання за допомогою медіації, та розкажуть про інші можливі способи захисту ваших прав. Як звернутися до системи надання БПД: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/

By
Влас. інф.
-
10:35
104
views

Отримати додаткову відпустку із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів (16 календарних днів) на рік мають право громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно із Законом України від 28.02.1991 № 796-XII “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі ‒ Закон).

Для отримання компенсації витрат за надання додаткової відпустки працівникам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, підприємствам необхідно надати до Пенсійного фонду України щорічно, не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року:

паспорт даних підприємства, працівники якого отримують компенсаційні виплати та допомогу, пов’язані із заробітною платою, згідно із Законом (форма № 1), затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 29.03.2023 № 110-Н;

список громадян, отримувачів компенсаційних виплат і допомоги по підприємству із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення.

графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік.

 

Чи потрібно повідомляти Пенсійний фонд України у разі змін (наприклад, перейменування суб’єкта організації)?

У разі зміни відомостей, в тому числі найменування підприємства, його місцезнаходження та розрахункових рахунків, на які перераховуються кошти, а також списків громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підприємство через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою спеціального сервісу протягом 20 днів наступного місяця повідомляє про такі зміни.

 

Як страхувальнику подати заяву на грошову компенсацію?

Для оплати компенсації витрат за надання додаткової відпустки постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, страхувальнику до 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, необхідно сформувати та подати Заяву на грошову допомогу через особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

До Заяви необхідно додати наступні документи (в форматі pdf):

наказ на відпустку;

посвідчення учасника ліквідації ЧАЕС;

розрахунок відпустки з вказаною сумою ЄСВ (єдиного соціального внеску);

розрахунок видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій та допомоги і наданням пільг, відповідно до Закону (форма №2), затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 29.03.2023 № 110-Н;

список громадян, отримувачів компенсаційних виплат і допомоги на підприємстві із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення.

 

Антоніна Гаїна, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR