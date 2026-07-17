Що таке медіація і для чого вона потрібна

Не кожне питання, щодо якого виникли розбіжності, потрібно вирішувати в суді. У деяких випадках сторони можуть спробувати досягти домовленості за допомогою медіації. Що таке медіація та коли її можна застосувати — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Медіація — це позасудова добровільна процедура врегулювання питання, під час якої сторони за допомогою одного чи декількох медіаторів намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів.

Скористатися медіацією можна до звернення до суду, а також на будь-якій стадії судового провадження та досудового розслідування.

Які спори можна вирішити за допомогою медіації

Цивільні, сімейні, спадкові, трудові, земельні, адміністративні, а також у деяких випадках спори у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних справах.

Наприклад, за допомогою медіації можна вирішити спір (домовитися) про місце проживання дитини, поділ спадкового майна або спільного майна подружжя тощо.

Яким може бути результат медіації

укладення угоди за результатами медіації чи іншого цивільно-правового договору, чи мирової угоди

досягнення домовленості про дії (відмовитися від позову, подати заяви про примирення)

досягнення проміжних та тимчасових домовленостей (часткова сплата боргу, користування майном тощо).

Як отримати послугу медіації

Самостійно обрати медіатора, зокрема через пошук в інтернеті, та домовитися про надання послуги

Звернутися до соціальної служби. Надавачі соціальної послуги допоможуть отримати соціальну послугу медіації (для сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах).

Як дізнатися, чи підходить вам медіація

Якщо ви не знаєте, чи підходить медіація саме для вашої ситуації, зверніться до системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи допоможуть з’ясувати, чи можна врегулювати ваше питання за допомогою медіації, та розкажуть про інші можливі способи захисту ваших прав.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/