Працівники «Кіровоградгаз» намагалися залізти у двір журналіста, коли господаря не було вдома

10:38
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Співробітники ВАТ «Кіровоградгаз» намагалися залізти у подвір’я редактора Інтернет-видання «УЦ» Андрія Лисенка.

Подія сталася вчора, 24 травня.

Газовики переплутали адресу, за якою мали відключити газопостачання. Вони постукали у хвіртку, але нікого не було вдома.

Тоді працівники «Кіровоградгаз» спробували перелізти через паркан, однак їх зустріла німецька вівчарка.

Прізвища газовиків дізнатися не вдалося. У контактному центрі «Кіровоградгаз» порадили написати скаргу.

Боргів перед газовою службою Андрій Лисенко не має.

  • Павел Волошин

    ага, вот зачем ты собачку завел! хотя, с другой стороны – это ж какой материалище мог состояться, если б не Рем! отрезали бы, потом восстанавливали, потом извинения и компенсация материального и морального ущерба! м-м-м!..

  • Ольга Степанова

    у нас как-то оборвался интернет-кабель. Работник “Укртелекома” пришел, когда никого не было. К нам во двор не залезешь, поэтому он залез к соседям и подключил им интернет, которого у них никогда не было. а потом позвонил, мол, все готово, проверьте)))

  • Ольга Степанова

    а вообще я бы не осуждала очень уж сильно работников “Кировоградгаза”, которые залезли через забор. Живя в частном секторе, я вижу немало людей, которые годами не платят за воду, свет, газ, а при появлении на улице контролеров просто отпускают собак, а сами уходят в дом, мол, никого нет…

    • та я не те щоб засуджую. Просто неприємно, коли без мого відома хтось щось зробити хоче.