Працівники «Кіровоградгаз» намагалися залізти у двір журналіста, коли господаря не було вдома

Співробітники ВАТ «Кіровоградгаз» намагалися залізти у подвір’я редактора Інтернет-видання «УЦ» Андрія Лисенка.

Подія сталася вчора, 24 травня.

Газовики переплутали адресу, за якою мали відключити газопостачання. Вони постукали у хвіртку, але нікого не було вдома.

Тоді працівники «Кіровоградгаз» спробували перелізти через паркан, однак їх зустріла німецька вівчарка.

Прізвища газовиків дізнатися не вдалося. У контактному центрі «Кіровоградгаз» порадили написати скаргу.

Боргів перед газовою службою Андрій Лисенко не має.