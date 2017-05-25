Працівники «Кіровоградгаз» намагалися залізти у двір журналіста, коли господаря не було вдома

Співробітники ВАТ «Кіровоградгаз» намагалися залізти у подвір’я редактора Інтернет-видання «УЦ» Андрія Лисенка.
Подія сталася вчора, 24 травня.
Газовики переплутали адресу, за якою мали відключити газопостачання. Вони постукали у хвіртку, але нікого не було вдома.
Тоді працівники «Кіровоградгаз» спробували перелізти через паркан, однак їх зустріла німецька вівчарка.
Прізвища газовиків дізнатися не вдалося. У контактному центрі «Кіровоградгаз» порадили написати скаргу.
Боргів перед газовою службою Андрій Лисенко не має.