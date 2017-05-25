У Кропивницькому взяли на хабарі прокурора (ФОТО)

СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України затримала на гарячому прокурора місцевої прокуратури під час отримання ним неправомірної винагороди у розмірі десяти тисяч доларів США.

Про це «УЦ» повідомили у прес-центрі УСБУ в області.

Зловмисник був процесуальним керівником в одному з кримінальних проваджень. За його закриття прокурор вимагав від приватного підприємця десять тисяч доларів США.

Хабарника затримали після отримання всієї суми хабара в одному з ресторанів міста, де відбулася зустріч з підприємцем.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.