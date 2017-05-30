Татьяна Корниец: в центре круга

В минувший вторник в отделе искусств библиотеки им. Чижевского буквально яблоку негде было упасть – люди пришли на презентацию книги Татьяны Корниец «Что было – то было», приуроченную к 75-летию автора. Татьяну Иосифовну наверняка знают очень многие жители Кировограда-Кропивницкого, которые неравнодушны к театру. О людях, которые встретились в ее жизни, она и написала свою книгу.

«Театр я любила с детства. /…/ Театр был в полутора кварталах – и мы бегали смотреть, как публика идет на просмотр спектакля. /…/ С грязными босыми ногами, в выцветших ситцевых платьицах мы с восхищением смотрели, как взрослые дамы в длинных красивых платьях, с прическами-буклями на голове, под руку с кавалерами чинно шли в театр.

Это была мечта! И когда меня спрашивали взрослые, кем я хочу стать, когда вырасту, я отвечала одно и то же – актрисой! Именно так, не артисткой, а актрисой. Хотя выговаривать это слово было трудно, зато звучало оно красиво», - вспоминает Татьяна Иосифовна.

Первые серьезные шаги к профессии были сделаны в 6-й школе, где училась Таня. Она прекрасно читала стихи, и учитель украинской литературы Григорий Кононович Чекаль всегда привлекал ее выступать в концертах. В школу часто приходили артисты местных театров, ставили с детьми отрывки из спектаклей, и в постановке отрывка из «Гибели эскадры» А. Корнейчука она познакомилась с Валерием Корнийцом, который вскоре стал ее одноклассником. Они встретились, чтобы больше не расставаться. Ни при каких обстоятельствах.

Таня и Валера вместе занимались в драмкружке Дворца пионеров. Однажды во время школьной олимпиады, на которой они представляли отрывок из пьесы А. Островского «Без вины виноватые», они заслужили похвалы самого Константина Параконьева – будущего народного артиста и лауреата Шевченковской премии. Похвала актера такого масштаба что-то значила, и ребята решили ехать поступать в театральный. Однако, как говорят, не судьба. Достаток в семьях не позволил им перебраться в столицу, и Валерий поступил в наш пединститут, а Таня собиралась идти работать на швейную фабрику, а попала… в филармонию, где как раз требовался чтец – ведущий концертов. И начались поездки по сельским клубам всей области. В это же время 18-летняя Танечка вышла замуж за Валерия. Ну а через год она оказалась диктором на только зарождающемся областном телевидении. «Сейчас трудно поверить, но тогда не было никакой звукозаписывающей аппаратуры, все передачи шли в прямом эфире. В основном демонстрировали художественные фильмы, а раз в неделю мы с Николаем Левандовским читали с листа новости. /…/ … мы с Людой Ляховой в центре города садились к Игорю Несенко на мотоцикл с коляской, держа на руках бобины с кинолентами, и ехали на старую выставку достижений народного хозяйства (в р-не Горсада. - Авт.), в одном из павильонов которой размещалась телестудия. Телевышки еще не было, стоял невысокий ретранслятор, который даже половины области не охватывал». Работа была интересной. Можно было бы и дальше работать на телевидении, но театр по-прежнему был мечтой.

Через три года муж перевелся на заочное и стал работать в школе. Было принято решение, что одну Танечку в столице они смогут прокормить, и она уехала в Киев, в театральный институт, и при конкурсе около ста человек на место с первого раза поступила на экспериментальный курс ректора института И. И. Чабаненко и бывшей актрисы русской драмы Е. А. Волковой, где девушки были актрисами, а парни – режиссерами. О студенческих годах мы писать не будем, практически у всех иногородних небогатых студентов во все времена они одинаковые – интересные, насыщенные событиями и полуголодные. Получив диплом с отличием, Таня могла выбирать херсонский или запорожский театры, а оказалась в родном Кировограде – перевесили бытовые проблемы и возможность трудо­устройства для мужа.

23 марта 1969 года состоялся дебют Татьяны Корниец на сцене Театра корифеев в роли Наталки в пьесе А. Коломийца «Горлица». Тогда театром руководил И. Казнадий, и так сложилась судьба, что Татьяна не смогла найти общего языка с главным режиссером, полноценных ролей ей не давали, а «третьим цветочком в седьмом ряду» быть не хотелось. И она уходит из театра. В никуда! Спасибо Евгении Михайловне Чабаненко, которая помогала очень многим кировоградцам, - благодаря ей некоторое время Татьяна Корниец проработала в профсоюзном Доме самодеятельности. Ну а затем в ее жизни началась счастливая полоса – она стала режиссером одного из старейших народных театров, расположенного во Дворце культуры им. Октября (к огромному сожалению, это прекрасное здание на тогдашней ул. Ленина, памятник архитектуры, было стерто с лица земли).

Начав работать в этом театре, Татьяна поняла, что режиссура – это ее, и для первого своего спектакля выбрала – ни много ни мало – «Кассандру» Леси Украинки. Успех был потрясающим! С коллективом театра было поставлено немало спектаклей, отмеченных не только на областном и республиканском, но и на всесоюзном уровне Параллельно с работой Татьяна Корниец учится в Киеве на режиссера и в 1976 г. на сцене театра им. Кропивницкого спектаклем «Дом Бернарды Альбы» Г. Лорки защищает режиссерский диплом. Татьяна Иосифовна наслаждалась работой, так как могла сама выбирать репертуар и заниматься любимым делом.

Март 1983 года. Жизнь круто повернулась – мужа направили в длительную командировку в Афганистан, и она поехала с ним. Сначала Валерий Петрович преподавал в школе русский язык, а уже осенью его назначили советником только созданного Главного управления школ-интернатов при Совмине Афганистана, которое возглавила жена президента Бабрака Кармаля Махбуба Кармаль. Татьяна Иосифовна стала помогать мужу, хотя и до этого дома не сидела – и мужу в школе помогала, и творческой работой с советскими специалистами занималась, и на кухне работала, и в воинской части машинисткой, печатая в том числе и похоронки… Не стоит, наверное, говорить, как жилось советским специалистам под обстрелами и бомбежками в чужой, мусульманской, стране, где идет война, и какой след на сердце это все оставило. «Мы работали, нарушая правила безопасности, ездили после отбоя, рискуя быть расстрелянными своими же патрулями. /…/ Минпрос СССР по просьбе Махбубы еще на год продлил мужу контракт, но мы не стали испытывать судьбу. Мы пробыли в Афганистане 4 года, 1 месяц и 4 дня – это на 79 дней дольше, чем длилась Великая Отечественная война. И каждый день все это время мы ходили по краю, но Бог миловал».

После возвращения из Афгана вновь встал вопрос поиска работы – понятно, что театров в нашем городе, как говорят, кот наплакал. Но и тут судьба вновь улыбнулась Татьяне Корниец: народным театром музкомедии ДК им. Калинина по совместительству руководил бывший ее коллега по телевидению Николай Левандовский, и облсовпроф направил ее туда на должность режиссера. Успокоить взволнованный сменой режиссера коллектив удалось, возобновив поставленную Левандовским оперетту М. Пляцковского «Бабий бунт» и пообещав начать работу над «Фиалкой Монмартра» Имре Кальмана. И здесь тоже был успех! А через некоторое время снова пришлось коренным образом менять свою жизнь: мужа снова направили в длительную командировку – на этот раз в Монголию.

Валерий Петрович руководил школой, где учились дети советских специалистов, Татьяна Иосифовна занималась кружковой работой. А потом наступил 1991 год. Многие специалисты возвращались в Монголию из отпуска, когда в Москве уже стояли танки. Советское представительство сворачивали, зарплаты – задерживали, люди стали продавать не только купленные в Монголии, но и привезенные с собой вещи, чтобы прокормиться. Весной 1992 года закончили учебный год, и они вернулись домой, где тоже было не сладко. Спасала приобретенная ранее дача в селе, где они посадили огород, развели кур и кроликов… Но Татьяну Иосифовну неудержимо тянуло в театр!

В этот раз помогла подруга детства Светлана Волкова, с которой Татьяна Корниец дружит по сей день: «А ты пойдешь работать в еврейскую общину? Там Эльберты создали еврейский театр, а сейчас они выезжают в Германию, нужен руководитель театра». «К тому времени уже не было ни народного театра в ДК им. Октября, ни оперетты в ДК Калинина. Круг замкнулся – и я оказалась в центре круга». И снова началась любимая работа – интересная и необычная тем, что театр-то был национальным, и все – от реквизита до музыки – нужно было искать и собирать буквально по крупицам. За постановки спектаклей «Заколдованный портной» по одноименной повести Шолом-Алейхема и «Биндюжник и Король» по произведениям И. Бабеля самодеятельному театру «Тхия» («Возрождение») было присвоено звание народного. Но так сложились обстоятельства, что театр закрыли, и Татьяне Корниец снова пришлось расстаться с делом своей жизни. Теперь навсегда…

Сейчас она – главный помощник своего мужа: первый читатель, критик и редактор его поэтических сборников, а их уже 12! На вопрос, счастлива ли она была в своей жизни, Татьяна Корниец отвечает: «А я и сейчас счастлива!» И она точно светилась счастьем во время презентации своей книги, ведь она встретилась со своими друзьями, коллегами, бывшими актерами своих театров – со своей прекрасной молодостью!