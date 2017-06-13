Під Кропивницьким продовжилася історія з рейдерським захопленням сільгосппідприємства

15:02
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Судові виконавці намагаються завести на територію агропідприємства «Нива 2010» (село Бережинка Кіровоградського району) нових власників сьогодні, 13 червня.

Про це «УЦ» заявив керівник «Ниви 2010» Микола Трибіненко.

За його словами, на території підприємства знаходяться близько сотні поліцейських, однак у ситуацію не втручаються.

Біля адмінбудівлі також зібралися жителі села.

«Люди готові стояти до останнього», – наголосив Трибіненко.

У Кіровоградській РДА «УЦ» сказали, що нічого не чули про поновлення конфлікту в Бережинці.

Нагадаємо, близько 16:00 23 травня у Бережинці стріляли у місцевих жителів та знімальну групу «День за днем» каналу «Кіровоград».

Події відбувалися навколо фермерського господарства «Нива-2010», яким нібито незаконно заволоділа фірма з Дніпра. Близько 200 людей, земля яких знаходиться в оренді господарства, стали на бік засновника підприємства Миколи Трибіненка. Громада взялась сама виганяти самопроголошених власників, які зачинились у конторі і не хотіли виходити до людей.

У ніч на 23 травня у центрі Кропивницького затримали три авто з 13 озброєними жителями Київської області. За даними джерела «УЦ», вони їхали на «розбірки» в Бережинку.

  • Борис Первун

    В Украине грядут две реформы: децентрализация и земельная. Одна сделана под другую. Населённые пункты сведут в объединённые громады под определённые агрофирмы, после чего те успешно скупят земли и на местах депутаты-подпевалы будут по указке агрофирм уничтожать сёла и их жителей. Пример. Запущенное мероприятие по объединению Громады вокруг населённого пункта Корыстовка Александрийского р-на Кировоградской области. Объединение делается под агрофирму “Украгроком”, где чётко просматривается след семейства Кузьменко. Папа депутат ВР Украины, сынок – Губернатор Кировоградской области. Данная фирма под ними. Сам цимус в том, что данная когорта бегала с флагами и лозунгами ПР, после Майдана резко засветились в БПП (зря опоблок обвиняют в зашкаливании бывшими пеэровцами, их и в провладной партии хватает). Видно льготные поставки сахара на фабрику Рошен делают своё дело.Так вот, после распродажи земли, когда она станет землёй кланов, содержание армии необходимо переложить на этих “земельных хозяев”. Пускай они теперь будут беспокоится за обеспечение и боеспособность, численность армии, ведь людям потом нет охоты сложить голову за чью то частную собственность.