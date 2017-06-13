Під Кропивницьким продовжилася історія з рейдерським захопленням сільгосппідприємства

Судові виконавці намагаються завести на територію агропідприємства «Нива 2010» (село Бережинка Кіровоградського району) нових власників сьогодні, 13 червня.

Про це «УЦ» заявив керівник «Ниви 2010» Микола Трибіненко.

За його словами, на території підприємства знаходяться близько сотні поліцейських, однак у ситуацію не втручаються.

Біля адмінбудівлі також зібралися жителі села.

«Люди готові стояти до останнього», – наголосив Трибіненко.

У Кіровоградській РДА «УЦ» сказали, що нічого не чули про поновлення конфлікту в Бережинці.

Нагадаємо, близько 16:00 23 травня у Бережинці стріляли у місцевих жителів та знімальну групу «День за днем» каналу «Кіровоград».

Події відбувалися навколо фермерського господарства «Нива-2010», яким нібито незаконно заволоділа фірма з Дніпра. Близько 200 людей, земля яких знаходиться в оренді господарства, стали на бік засновника підприємства Миколи Трибіненка. Громада взялась сама виганяти самопроголошених власників, які зачинились у конторі і не хотіли виходити до людей.

У ніч на 23 травня у центрі Кропивницького затримали три авто з 13 озброєними жителями Київської області. За даними джерела «УЦ», вони їхали на «розбірки» в Бережинку.