Стали відомі подробиці стрілянини в спальному районі Кропивницького: затримували «авторитетів» (ФОТО)

Поліція затримала кілька десятків озброєних учасників кримінальної сходки.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«У рамках всеукраїнської операції «Зброя та вибухівка» працівники оперативних підрозділів поліції Кіровоградщини при підтримці бійців спецпідрозділу поліції КОРД виявили на території одного з кафе Кропивницького групу озброєних осіб», – ідеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, 27 чоловіків прибули до Кропивницького, щоб обговорити питання щодо перерозподілу сфер впливу.

Частина з них – раніше засуджені за злочини проти життя і здоров’я людини, а також за майнові злочини. Кілька з цих громадян у кримінальному світі мають статус «авторитетів».

Оперативники виявили серед учасників «сходки» мешканців трьох областей: Кіровоградської, Миколаївської та Дніпропетровської. У кількох чоловіків поліцейські знайшли зброю: чотири пістолети, два револьвери, два автомати, а в автомобілі – гранату Ф-1.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження, тривають слідчі дії. Вилучений арсенал направлено на проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, вчора «УЦ» повідомила про стрілянину біля шашличної на вулиці Волкова в обласному центрі. За словами свідків, співробітники спецпідрозділу КОРД проводили там операцію. При цьому правоохоронці зробили кілька попереджувальних пострілів у повітря.