Мер Кропивницького пригрозив звільненням медикам, які вимагають грошей з пацієнтів

Підвищити увагу до роботи медичних закладів у Кропивницькому наказав сьогодні, 25 вересня, підлеглим міський голова Андрій Райкович.

Про це він заявив на апаратній нараді, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

В обласному центрі відкрили чотири нових сучасних заклади охорони здоров’я. У всіх них створили комфортні умови перебування пацієнтів, а кабінети і палати оснастили сучасною медичною апаратурою. Тож, переконаний Андрій Райкович, відповідним має бути і рівень надання послуг та ставлення до хворих.

Керівництво управління охорони здоров’я отримало завдання зібрати керівників лікарняних закладів, і провести серйозну розмову щодо цього питання. Звернути увагу головний медик міста має і на повідомлення про вимагання грошей з пацієнтів окремими медиками.

«Я дуже багато знаю. І якщо раз-другий промовчу, то на третій всі заслужені й незаслужені, головні й рядові лікарі знімуть свої білі халати, і нехай шукають іншу роботу, – попередив підлеглих міський голова. – Особливу увагу, повторюю, прошу звернути на дитячі медичні заклади. Ми будемо вкладати десятки мільйонів коштів в медицину, а бездушне ставлення до хворого і елементарне нехтування обов’язковим регламентом керівників лікувальних установ зведуть нанівець наші зусилля. Так не буде!»

Міський голова наголосив: якщо керівники медичних закладів пенсійного віку втомилися якісно працювати, їм на заміну прийде нове покоління, бо так вимагає час.