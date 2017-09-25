Затриманих у Кропивницькому «авторитетів» відпускають на волю – ЗМІ

Принаймні 10 з 27 затриманих у Кропивницькому учасників кримінальної сходки відпустили на волю.

Про це з посиланням на власні джерела пише миколаївське Інтернет-видання «Преступности.нет».

Увечері 19 вересня читачі «УЦ» повідомили редакцію про стрілянину на вулиці Волкова у Кропивницькому. За їхніми даними, там працював спеціальний підрозділ поліції КОРД. Правоохоронці когось затримували і кілька разів вистрелили у повітря.

Наступного дня, 20-го, сектор комунікації ГУ Національної поліції розіслав офіційне повідомлення: «У рамках всеукраїнської операції “Зброя та вибухівка” працівники оперативних підрозділів поліції Кіровоградщини при підтримці бійців спецпідрозділу поліції КОРД виявили на території одного з кафе Кропивницького групу озброєних осіб. За оперативною інформацією, 27 чоловіків прибули до Кропивницького, щоб обговорити питання щодо перерозподілу сфер впливу.

Частина з них – раніше засуджені за злочини проти життя і здоров’я людини, а також за майнові злочини. Кілька з цих громадян у кримінальному світі мають статус “авторитетів”.

Оперативники виявили серед учасників сходки мешканців трьох областей: Кіровоградської, Миколаївської та Дніпропетровської. У кількох чоловіків поліцейські знайшли зброю: чотири пістолети, два револьвери, два автомати, а в автомобілі – гранату Ф-1».

За даними джерел «УЦ» у правоохоронних органах, серед затриманих – 14 представників Кіровоградської області, 10 – Миколаївської та троє – Дніпропетровської.

Як пише «Преступности.нет», десятьох жителів Миколаївщини разом з їхнім «авторитетом» уже відпустили на волю. Доля решти наразі невідома.

За інформацією ГУ Нацполіції в області, дані в єдиний державний реєстр внесли за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). «Зараз тривають слідчі дії, призначено низку експертиз, – прокоментували «УЦ» у секторі комунікації ГУ НП в області. – В інтересах слідства більш детальна інформація не розголошується».