У кишенях убитого екс-голови правління «Кіровоградобленерго» було більше грошей, ніж винесли з його дому

У кишенях халата, в який був одягнений голова правління енергопостачальної компанії «Київобленерго» Іван Поливяний під час нападу, була 21 тисяча гривень.

З 2008 по 2013 рік Іван Поливяний був головою правління ПАТ «Кіровоградобленерго».

Про це «Українським Новинам» повідомив речник Головного управління Національної поліції у Київській області Микола Жукович.

Слідчі виявили гроші під час огляду одягу потерпілого.

Нагадаємо, невідомі напали на будинок голови правління ПрАТ «Київобленерго» Івана Поливяного.

Злочин стався близько восьмої вечора 24 вересня. Група невідомих осіб перелізла через паркан на подвір’я будинку потерпілого. Зловмисники напали на господаря, затягнули до будинку, де зв’язали чоловіка та його дружину. Після цього нападники почали бити подружжя, вимагаючи їх зізнатися, де знаходиться сейф.

Не отримавши інформації, зловмисники взяли близько 15 тисяч гривень, які знаходились на видному місці, зняли з жінки золоту каблучку, а господаря перетягнули до іншої кімнати. Там його тіло без ознак життя знайшли поліцейські.