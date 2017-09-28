Головам РДА на Кіровоградщині наказали стежити за безпекою громадян

Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко під час розширеного засідання колегії ОДА звернув увагу керівників територій на виконання важливих безпекових завдань.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Керівник облдержадміністрації наголосив, що у зв’язку з надзвичайною ситуацією, що сталася у Калинівці Вінницької області (пожежа, що спричинила вибухи на складах з боєприпасами та зброєю) терміново провели засідання обласного оперативного штабу з координації роботи щодо забезпечення безпеки громадян і захисту об’єктів інфраструктури.

«Правоохоронні органи з’ясують причини пожежі, що відбулася на військовому об’єкті, буде зроблено відповідні висновки. Нам усім треба вжити невідкладних заходів для того, щоб таких ситуацій у майбутньому не виникало, і для того, щоб органи державної влади були готові реагувати на такі ситуації», – зазначив Сергій Кузьменко.

Голова облдержадміністрації повідомив, що у засіданні оперативного штабу взяли участь військові, представники Нацполіції, ДСНС, СБУ. За результатами роботи штабу видано відповідні доручення.

«До райдержадміністрацій надійдуть важливі документи. Мова йде про безпеку людей, про взаємодію різних органів під час надзвичайних ситуацій. Звертаю увагу голів райдержадміністрації на неухильне та системне виконання доручення за результатами засідання оперативного штабу», – сказав Сергій Кузьменко.