Житель Києва приїхав на Кіровоградщину провчити свого брата і провчив – до смерті

Житель Києва та його товариш забили до смерті мешканця села Синицівка Благовіщенського району.

Про це йдеться у вироку Благовіщенського районного суду, текст якого має «УЦ».

Трагедія сталася 4 серпня 2016 року. Обвинувачений – раніше судимий за груповий розбій – близько сьомої ранку знаходився на території СТО в Києві. Йому зателефонувала цивільна дружина і поскаржилася на його рідного брата, який відмовлявся допомагати їй по господарству і взагалі збирався покинути домівку й кудись виїхати. Чоловік погодився провчити родича й зателефонував своєму товаришу – також раніше судимому, але за крадіжку авто. Разом вони попросили свого спільного знайомого відвезти їх до Благовіщенського району.

В село трійця прибула в обід. П’яний чоловік скаржниці зайшов у двір і почав «виховувати» свого брата, б’ючи його штиковою лопатою в голову. Потім він ще кілька разів вистрелив у нього з пневматичного револьвера. Згодом до «процесу виховання» долучився його товариш, використавши з цією метою привезену з собою дерев’яну биту.

Брат обвинуваченого попросив вибачення за свою поведінку. Йому допомогли підвестися й відвели до будинку, де він того ж дня помер.

Зрозумівши, що накоїли, троє «гостей» з Києва відвезли тіло померлого у лісосмугу, де закопали.

Під час судового розгляду справи стало також відомо, що померлий житель Синицівки мав проблеми з психікою. Він не був агресивним, однак, за словами свідків, часто поводив себе «ніби мала дитина»: міг надовго піти з дому тощо.

Суд призначив брату загиблого покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі, його товаришу – 4 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.