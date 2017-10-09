Мер Кропивницького злякав неслухняних працівників розміром премій

Виконавчу дисципліну у міській раді Кропивницького контролюватимуть жорсткіше.

Відповідне доручення надав міський голова Андрій Райкович під час апаратної наради сьогодні, 9 жовтня, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

«Ми до питання якісного і вчасного виконання доручень повертаємось не вперше, – сказав Андрій Райкович. – У мене минулого тижня був черговий прийом громадян з особистих питань. Багато скаржників приходять не вперше. Не секрет, що є такі люди, для яких це хобі – ходити на прийом. Але немало й тих, яким мені соромно дивитись в очі. Бо міський голова колись вже вислухав, дав доручення, начальники взяли на контроль і нічого не зробили!»

За результатами перевірки виконання доручень міського голови керівники прийматимуть рішення щодо розміру премій міським посадовцям.